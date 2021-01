“Vois ça avec ta femme”: Fabienne Carat dézingue Jean-Pierre Pernaut devant son épouse Nathalie Marquay!

Ce mercredi 20 janvier 2021, la tension était à son comble sur le plateau de Cyril Hanouna ! Le trublion du PAF ne s’attendait certainement pas à ce que ses invités se recadrent en direct ! La comédienne Fabienne Carat a en effet clashé Jean-Pierre Pernaut devant sa femme Nathalie Marquay.

Dans Touche pas à mon poste, les téléspectateurs s’attendent souvent au pire ! Ce mercredi 20 janvier 2021, ils n’ont pas été déçus. Car ce soir-là, Cyril Hanouna recevait l’ancien présentateur du JT de 13h de TF1 et Fabienne Carat. Le jeune retraité rendait visite à Baba avec son épouse Nathalie Marquay. A 70 ans, le journaliste venait faire la promotion de sa nouvelle émission Jean-Pierre & vous, diffusée sur la chaîne LCI.

“Si tu cherches un producteur, tu as mon numéro.”

Sous les projecteurs se trouvait également l’actrice Fabienne Carat, qui a récemment quitter la série de France 3 Plus belle la vie. La comédienne venait ainsi parler de ses nouvelles ambitions depuis qu’elle a quitté Marseille pour Paris. Cyril Hanouna lui a conseillé de s’essayer au métier d’animatrice. “Je pense que tu dois faire aussi de la télé parce que tu serais une excellente animatrice. Si tu cherches un producteur, tu as mon numéro.” a indiqué le papa de Bianca et Lino. Récemment, ce dernier avait également proposé à la fille de Jean-Pierre Pernaut, la jeune Lou Pernaut, de faire un essai à la présentation de TPMP.

View this post on Instagram A post shared by #TPMP (@tpmptv)

Quoiqu’il en soit, quand Cyril Hanouna a rappelé à Fabienne Carat qu’elle avait son numéro et qu’elle pouvait le contacter quand elle voulait, Jean-Pierre Pernaut a aussitôt pris la parole. “Moi je veux bien aussi, pour des trucs un peu différents” a alors lâché le journaliste.

“Mon numéro ? Et bien tu vois avec ta femme !”

Gênée, sa femme Nathalie Marquay l’a repris : “Mais qu’est-ce qu’il t’arrive ?” s’est en effet exclamée l’ancienne Miss France. Fabienne Carat n’a pas du tout apprécié non plus sa proposition pour le moins ambiguë. “Mon numéro ? Et bien tu vois avec ta femme !” a lancé l’actrice. Pour enfoncer le clou et mettre le journaliste mal à l’aise, elle a alors enchaîné : “Moi je veux bien celui de Nathalie parce qu’elle est super douée. Moi, je suis très vibrations comme elle”. Les deux femmes alors complices ont beaucoup ri. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons beaucoup apprécié ce moment de solidarité féminine !

View this post on Instagram A post shared by #TPMP (@tpmptv)

Fabienne Carat a décidé d’elle-même de quitter Plus Belle La Vie. Pendant 15 ans, elle a interprété le personnage de Samia Nassri. La comédienne avait donc envie de s’essayer à d’autres rôles et elle a emménagé à Paris pour de nouvelles aventures. Mais elle s’est dite déçue du dernier épisode dans lequel apparaît son personnage, diffusé le 8 janvier 2021. En effet, Samia Nassri disparaît en laissant simplement deux lettres derrière elle. “On a l’impression qu’ils ont été pris de court alors que j’avais prévenu de mon départ en amont. Même moi, je ne savais pas ce qui se passait quand je jouais, ce qui a été très perturbant“, a confié la comédienne à Ciné Télé Revue.