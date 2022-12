Volvo : lancement des camions électriques sans énergie fossile

Volvo a profité du salon de Gothenburg pour faire connaitre davantage ses nouveaux camions électriques. En effet, le constructeur suédois a dévoilé un nouveau modèle de véhicule de transport poids lourds, qui va jusqu’à 400 ch. D’après Volvo Trucks, ce nouveau modèle va révolutionner le marché des camions électriques. L’autre point important de la déclaration de Volvo est l’utilisation de l’acier sans énergie fossile. Cela veut dire qu’en utilisant de l’acier 100 % recyclable, Volvo aura un impact bien moindre sur l’environnement.

Les voitures électriques que Volvo Trucks veut construire contribuent à réduire considérablement les émissions de CO2 et les émissions de NOx sur les routes européennes.

Volvo s’engage dans l’ère des camions électriques sans énergie fossile

Pour la gamme de camions électriques, Volvo Truck a décidé de développer des véhicules qui proposent aussi une puissance maximale de 400 ch. Mais ce n’est pas tout. En plus de proposer des véhicules électriques, Volvo a aussi décidé d’utiliser de l’acier sans énergie fossile, ce qui est un engagement important pour le respect de l’accord de Paris sur le changement climatique. D’après cet accord, les émissions de CO2 des véhicules standard figurent parmi les facteurs principaux du changement climatique. De ce fait, les constructeurs sont invités à construire des véhicules qui émettent moins de carbone. Volvo Trucks a signé cet accord à Paris et il entend l’appliquer à toutes ses prochaines voitures.

En outre, Volvo a déjà construit de nombreuses voitures électriques. Toutefois, celui-ci est son premier poids lourd de modèle électrique. Ce camion électrique Volvo sans énergie fossile est destiné aux trajets urbains et il dispose d’une batterie rechargeable avec des panneaux photovoltaïques. C’est donc une bonne nouvelle pour les clients de Volvo qui peuvent désormais profiter de camions électriques respectueux de l’environnement.

Comme vous pouvez le voir, le camion électrique de Volvo est un véhicule qui a de nombreuses qualités et qui peut vous permettre de faire de nombreux trajets urbains sans se soucier de la décharge de batterie. Au-delà de ça, il est très écologique et permet en conséquence de diminuer la pollution de l’air.

Caractéristiques du camion électrique sans énergie fossile de Volvo

Ces camions électriques présentent les caractéristiques suivantes selon Volvo :

Un camion à moteur puissant, mais silencieux

La société Volvo a décidé de lancer de nouveaux camions électriques sans énergie fossile de plus de 44 tonnes et avec des moteurs électriques. C’est un choix intéressant, mais le principal avantage est que le camion est beaucoup plus silencieux que les véhicules à moteur thermique.

Une batterie de qualité excellente

Le camion électrique sans énergie fossile de Volvo est encore un prototype. Le modèle sera dans un premier temps de simples camions électriques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les batteries de ce modèle de véhicules ne sont toujours pas alimentées par des panneaux solaires, mais par des batteries produites en Chine et fabriquées à Taiwan. Les batteries de ce poids lourd électrique peuvent assurer la puissance électrique dont le moteur a besoin pour fonctionner. Ces camions électriques sans énergie fossile de 44 tonnes ne pourront vraisemblablement pas être commercialisés avant la fin de l’année 2022. Pour le moment, Volvo Truck va se concentrer sur la production et la commercialisation de camions à moteurs diesel.

Un camion électrique moins cher

En plus d’être très silencieux et très puissant, ce camion électrique est aussi bien moins cher que les véhicules thermiques.

Avantages d’un Volvo zéro émission

Les camions électriques sont de plus en plus populaires en raison de leurs innombrables avantages dont :

Ces poids lourds électriques sont presque exempts de COV (composés organiques volatils). En effet, les camions électriques ont un niveau d’émission de CO2 très faible. Les camions thermiques ont d’ailleurs été déclarés responsables de 20 % de l’émission de CO2 dans l’Union européenne. Cela explique pourquoi les constructeurs automobiles font tout pour développer des véhicules qui polluent moins et qui sont particulièrement économiques en carburant ;

Ces camions électriques sont plus silencieux et sans énergie fossile ;

Ces camions électriques sont plus puissants que les camions avec moteur de combustion ;

Ces poids lourds électriques sont plus économes qu’une autre forme de véhicule de transport ;

Ces véhicules électriques de 44 tonnes de Volvo sont également respectueux de l’environnement.

Le camion électrique est une bonne alternative pour réduire les émissions de particules nocives dans l’atmosphère. En plus, en raison de son caractère électrique, il offre la possibilité aux chauffeurs de recharger la batterie du camion sur un point chargement. Le constructeur Volvo est à la pointe des innovations en matière d’électromobilité et cette nouvelle camionnette est un exemple réussi de son expertise dans le domaine.