Vous ne devinerez jamais à quoi ressemble la maison de Jenifer, la déco est très (très) spéciale !

Après la musique et le cinéma, Jenifer se lance dans la décoration. Elle vient de lancer sa marque, Ligati. A cette occasion, elle lève le voile sur sa propre maison.

Jenifer s’est toujours définie comme une artiste tout à tout. La maman d’Aaron et de Joseph adore la décoration depuis de nombreuses années.

Les Français la connaissent depuis sa toute première apparition télévisée dans les années 2000. Elle participait alors à la première saison de la Star Academy sur TF1. Depuis, Jenifer, c’est un peu comme notre grande soeur. Nous l’avons vu réaliser son rêve, grandir, évoluer.

Un nouvelle aventure pour la chanteuse

Avec cette nouvelle ligne de décoration, Jenifer s’offre une nouvelle aventure. Elle promet à sa clientèle des produits chics et abordables. Ses abonnés Instagram ont aussitôt plébiscité la nouvelle marque.

Mais pas sûr qu’ils adoreraient autant l’intérieur de la chanteuse. En effet, chez elle, c’est assez… particulier ! Récemment, Jenifer a accordé une interview au magazine Focus. Elle a dévoilé à quoi ressemble sa maison en corse.

“Il y a un couloir tout noir, un autre kaki.”

“Chez moi, en Corse, il y a un couloir tout noir, un autre kaki, la chambre d’amis est rose… j’adore ce mix d’ambiances et d’énergies”, a-t-elle en effet décrit. Pas de doute, Jenifer n’a pas peur des couleurs.

Ce qu’elle aime avant tout, dans la décoration, c’est le caractère singulier des objets. “Depuis toujours, j’aime chiner dans les brocantes, les marchés et antiquaires, pour dénicher des objets de décoration si singuliers, chargés d’histoires et de petits bouts d’âme.”, a-t-elle expliqué au magazine Au Féminin.



Quant à ses sources d’inspirations, elles sont nombreuses ! “Je me suis vraiment inspirée de mes voyages. La Corse, évidemment. Ce sont les couleurs qui m’inspirent beaucoup là-bas. C’est une petite île qui est extrêmement riche. C’est ici que je me ressource donc c’est aussi une part de moi. Il y a également mon voyage à Cuba qui m’a énormément marquée. L’Afrique aussi, même si on la retrouve moins dans la collection, elle y est l’air de rien. Et évidemment, toutes mes tournées qui m’ont fait sillonner la France mais également la Belgique.”. C’est aux journalistes du magazine Elle qu’elle a fait cette confidence.

Mais c’est aussi dans son enfance qu’elle puise une grande partie de ses idées. “Quand on recevait quelqu’un, il fallait que tout soit bien arrangé. On retrouve dans la collection des clins d’œil à mon enfance comme les couverts de salade ou encore la lumière chaude et tamisée des abat-jour. Plus jeune, dans ma chambre j’aimais bien avoir la bonne lumière. Je découpais des cartons, j’adorais customiser de manière très modeste avec ce que j’avais autour.”, ajoute-elle dans les colonnes de Elle.

Alix Brun