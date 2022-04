Vous risquez de détruire votre vie de couple au printemps !

On ne compte plus le nombre de fois où on peut entendre parler de certaines infidélités de la part de certaines femmes ou d’hommes dans le monde. Néanmoins, force est de constater que la situation risque clairement de faire bien plus de bruit que ce que l’on pourrait imaginer, à commencer notamment par des prises de décision assez radicales de la part de certaines femmes aujourd’hui.

En revanche, si on a pu constater par le passé que certains hommes avaient du mal à rester fidèles, il se trouve que les toutes dernières statistiques concernent aussi les femmes où le risque d’infidélité est de plus en plus important.

Des applications de rencontres de plus en plus nombreuses… ⁣

En effet, les sites de rencontres extraconjugales comme Gleeden connaissent de plus en plus de succès à travers des hommes et des femmes qui souhaitent se rencontrer sur ce type de plateforme.

Avec la tentation qui ne cesse de grimper avec les beaux jours pour des millions d’hommes et de femmes, on constate malheureusement que les tromperies sont de plus en plus nombreuses. Récemment, il se trouve d’ailleurs que le monde des rencontres en ligne a été complètement bouleversé par un documentaire qui fait froid dans le dos.

Pour celles et ceux qui ont notamment eu l’occasion de découvrir le documentaire l’Arnaqueur de Tinder, on peut même dire que la confiance dans cette application de rencontres a malheureusement pu baisser de façon assez claire et drastique, c’est le moins que l’on puisse dire… Toutefois, il y a bien une raison qui fait que les couples qui se trompent entre eux sont bien plus nombreux en ce moment même, et cela pourrait bien vous surprendre…

Printemps et infidélité dans le couple : un savant mélange…

Pour les femmes, comme pour les hommes, on peut dire que la saison des beaux jours revient souvent avec le flirt ! Ainsi, même si les célibataires vont enfin pouvoir en profiter en faisant quelques rencontres, d’autres vont pouvoir parfois s’inspirer en prenant des décisions assez radicales, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, il se trouve que certains risquent parfois d’avoir du mal à en comprendre la cause. On peut même voir qu’il s’agit du même phénomène en septembre, où selon le site Gleeden, on observerait une activité de plus de 472% entre le 31 août et le 6 septembre.

Mais en ce qui concerne le printemps, on a pu constater que la raison de ces infidélités était assez différente, c’est le moins que l’on puisse dire… Il se trouve que le beau temps ne serait pas étranger à ce phénomène assez intéressant à observer et qui pourrait bien ruiner votre couple dans les prochaines semaines ou même dans les jours à venir.

Un cauchemar pour des millions de français

On estime en effet que, toujours selon ce sondage mené de main de maître par ce site de rencontres, il y aurait 64% des personnes qui auraient pu être amenées à tromper leur mari ou leur femme, dès la première semaine de la rentrée, pour ce qui est du mois de septembre.

SI les chiffres n’ont pas encore pu être communiqués pour ce printemps, on imagine clairement que ces derniers pourraient faire bien plus de mal que ce que l’on pense en France et même dans le monde : un véritable cauchemar pour les personnes très amoureuses qui vont souffrir !