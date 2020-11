Wafa (Mamans & Célèbres) prend la pose avec sa fille aînée en “Bikini” elle se fait lyncher fortement !

Wafa est l’une des “stars” de Mamans & Célèbres. Elle est la maman de Manel et de Jenna. Son mari, Olivier, est le père de Jenna, sa fille cadette. Tandis que sa fille aînée, Manel, est issue d’une première union. La vie de Wafa est forcément très médiatisée puisqu’elle participe à une émission de télé-réalité. Et de fait, celle de ses enfants également. Pas de doutes que Manel soit elle aussi piquée par le concept. Et qu’elle apprécie alors jouer les vedettes aux côtés de sa maman. Mais les internautes, abonnés au compte Instagram de Wafa, n’ont pas tous vu d’un bon œil l’une de ses dernières publications. En effet, la vedette de Mamans & Célèbres partage une photo d’elle et de sa fille portant le même maillot de bain. Et nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi Wafa expose ainsi Manel sur les réseaux sociaux.

Wafa crée la polémique sur Instagram en prenant la pose avec sa fille aînée

Wafa n’est ni la première, ni la dernière à prendre la pose en maillot de bain sur Internet. Et d’habitude ses publications sont très bien reçues par ses fans. Mais là, elle en a visiblement agacé plus d’un. Wafa n’est pourtant pas non plus à sa première publication dans laquelle elle pose avec sa fille. Mais à présent qu’elle grandit, les internautes s’offusquent car ils s’inquiètent de l’image qu’elle pourrait donner d’elle. Wafa se permettra de répondre franchement à ses détracteurs afin de les remettre à leurs places. En effet, si ils ne veulent pas voir de telles images, ils n’ont qu’à pas les regarder. Elle est quant à elle de faire ce qu’il lui plaît, de même que sa fille. Et heureusement pour Wafa et Manel, certains internautes prennent leur défense ou bien se contentent de les complimenter.

Voir cette publication sur Instagram Ma princesse 👑 @manelb28 💜 juste avant baby 3 Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 27 Oct. 2020 à 1 :08 PDT

Manel n’est plus tout à fait une enfant, elle devient une jeune femme

Wafa et Manel se ressemblent de plus en plus. La fille aînée de la vedette de Mamans & Célèbres grandit de jour en jour. Plus le temps passe et plus sa ressemblance avec sa mère est frappante. Leurs beaux cheveux et leurs regards sont quasiment identiques. Certains des abonnés de Wafa se tentent à les comparer à deux sœurs. De quoi flatter l’égo de la maman de Manel qui attend son troisième enfant. Elle précise d’ailleurs que la photo a été prise avant que sa grossesse ne puisse se voir.

Wafa doit souvent faire face à des critiques de la sorte. Car sa célébrité la contraint à subir le jugement dans le regard des autres. C’est un fait et elle l’accepte puisqu’elle participe à une émission de télé-réalité. Mais elle refuse les attaques et les critiques injustes, surtout si elles sont dirigées vers ses enfants. En effet, Wafa a sa fierté mais elle est avant tout une mère qui donnerait tout pour le bien-être de ses petits.