Wafa (Mamans & Célèbres) : sa fille partage une photo jamais dévoilée de son père, l’ex de sa mère

Wafa est une des très populaires mamans de Mamans & Célèbres, le programme de TFX. Elle vient de se marier avec son compagnon, qui est aussi le papa de sa fille cadette. De plus, ils attendent un nouvel enfant ! Mais la fille aînée de Wafa, est née d’une précédente union. Le visage et l’identité du papa de Manel était inconnue du grand public. Cependant, la fille aînée de Wafa a décidé de présenter son père au grand public en partageant une photo d’elle et de lui sur son compte Instagram. Les fans de Mamans & Célèbres peuvent donc se faire enfin une idée de ce à quoi ressemble l’ex-compagnon de Wafa ! Les réactions ne se font pas attendre.

Wafa est une jeune mariée très épanouie

Wafa vient de se marier avec son compagnon, Olivier. Il est aussi le père de sa fille cadette et de l’enfant qu’elle attend. Depuis plus de six ans, ils sont heureux ensemble et espèrent bien continuer de l’être. Leur petite Jenna vient d’avoir deux ans et ils ne s’attendaient pas à réussir si vite à mettre en route une nouvelle grossesse. Ils sont donc sur un petit nuage. Et grâce à Mamans & Célébres, le public peut flotter sur ce petit nuage avec eux. La famille de Wafa est tellement soudée et unie que beaucoup de ses fans pensaient que Manel aussi était la fille d’Olivier. Mais voilà, le 4 octobre dernier, la fille aînée de Wafa a décidée de partager une photo d’elle et de son père. Sans préciser son identité, le public peut mettre un visage sur celui qui a donc partagé la vie de Wafa avant Olivier.

Voir cette publication sur Instagram Je vous présente mon papa 🤩 Une publication partagée par Evermiss-manel (@manelb28) le 3 Oct. 2020 à 11 :19 PDT

Olivier n’est pas le père de la fille aînée de Wafa

Les fans de Wafa, et de sa famille dans Mamans & Célèbres, sont très étonnés pour la plupart. Mais en même temps, ils sont ravis d’en apprendre davantage sur la vie de Manel. Et pas de doutes, la ressemblance entre la fille aînée de Wafa et son père est indéniable. Bien qu’il cache ses yeux derrière une paire de lunette de soleil, il est suffisamment à découvert. La fille aînée de Wafa a donc un papa et un beau-papa avec qui elle s’entend à merveille. En effet, Wafa était reçu en interview sur Purepeople l’année dernière. Elle expliquait alors, ravie, à quel point Manel et son compagnon s’entendaient bien. Olivier a été adopté par sa fille aînée rapidement et elle en est absolument enchantée. Les familles recomposées ne sont pas toujours des modèles d’entente et de complicité. Mais pour Wafa, c’est un sans fautes.

Elle se réjouissait donc, en interview, d’avoir la chance d’être avec Olivier et qu’il soit aussi impliqué dans la vie de la famille. Car tous les beaux-papas ne sont pas des beaux-papas aussi extraordinaires que lui ! Ensuite, Wafa se souvenait de sa rencontre avec son Olivier. C’est dans une discothèque que les amoureux ont eu le coup de foudre. Wafa travaillait dans cet endort tandis qu’Olivier venait y faire la fête. Leurs regards se sont accrochés pour ne plus se quitter. Ensuite, Wafa et lui ont discuté. Et malgré les appréhension de Wafa, elle laisse une chance au bellâtre. Heureusement, car aujourd’hui ils continuent de filer le parfait amour.

Un nouvel enfant arrive pour agrandir la famille

Mariés en septembre dernier, parents d’une petite fille de deux ans et bientôt parents à nouveau, Olivier et Wafa sont plus heureux que jamais. et cela ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Mais, malgré leur amour indéfectible, la vie de famille n’est pas toujours un long fleuve tranquille. C’est ce que les fans de Wafa peuvent d’ailleurs constater dans Mamans & Célèbres. En effet, le mariage et avoir des enfants c’est formidable et beaucoup de personnes y aspirent. Mais ce n’est jamais comme dans les films. Tout ne se passe pas toujours comme c’est prévu et il faut savoir appréhender l’imprévu pour réussir à garder le cap sur la distance.

Des chamboulements palpitants pour la nouvelle saison de Mamans & Célèbres

Les fans de Mamans & Célèbres savent que la famille de Wafa est solide et pourra affronter toutes les tempêtes. Ils ont hâte de découvrir la suite des épisodes et surtout de faire la rencontre du troisième bébé de Wafa. Une arrivée qui va changer la vie de toute la famille car Jenna ne sera plus la petite dernière. Mais aussi parce que d’autres aventures arrivent avec un nouveau membre dans la famille. Par exemple, ils vont certainement devoir déménager alors qu’ils venaient tout juste de s’installer. Un chamboulement qui laisse des traces dans les mémoires. Mais tout devrait bien se passer pour cette petite famille qui compte les uns sur les autres. Et qui fait de l’amour qu’ils se portent le ciment de leurs relations.

De nombreuses surprises attendent donc les fans de Mamans & Célèbres pour la suite. Wafa et sa famille seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public. De quoi permettre aux téléspectateurs fidèles d’en apprendre toujours plus sur le rôle de mère de famille de Wafa mais aussi sur elle-même. Le mari et les enfants de Wafa ne seront pas en reste. Et le fait qu’elle soit enceinte devrait ajouter sa dose de nouveauté dans le show !