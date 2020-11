Wejdene amoureuse, son manager Feuneu fait des révélations fracassantes

Depuis un long moment, la chanteuse Wejdene reste très mystérieuse concernant sa vie amoureuse. La jeune femme a noué des liens privilégiés avec le fameux youtubeur Michou, mais il semblerait plutôt que cette belle jeune fille soit en fait en couple avec un rappeur dénommé YKM, âgé de 24 ans.

Après avoir été attristée par la personne qui est “sorti avec sa cousine” comme elle le chante dans son titre qui s’appelle « Anissa », le jeune Wejdene enfin trouvé l’homme de sa vie ? Si ses abonnés se posent des questions depuis déjà plusieurs mois, la jeune chanteuse âgée de seulement 16 ans apprécie vraiment rester mystérieuse.

Les rumeurs vont bon train

En septembre 2020, de nombreuses rumeurs circulaient autour de sa vie amoureuse. De nombreuses indiscrétions indiquait qu’elle entretiendrait une relation avec un Youtubeur très vogue qui s’appelle Michou. D’ailleurs, ce dernier reconnaît être sous le charme de cette jeune fille. Il ne le nie absolument pas. La belle Wejdene n’a pas eu l’occasion de dire ce qu’elle en pensait et si cette attirance était réciproque ou non. Toutefois, la chanteuse à succès a enchaîné les apparitions publiques aux côtés de Michou.

Wejdene entretient le mystère sur la vie de couple

Il y a quelques jours, la sublime Wejdene distillait un message bien mystérieux qui a tenu en haleine ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram, elle a indiqué : « D’ailleurs, j’ai plus d’mec.. J- ? ». De quoi entraîné de nombreuses réactions en commentaire de son post. Il faut dire que les fans de la chanteuse observent les moindres faits et gestes de la jeune femme. Elle alimente régulièrement ses stories et compte 1,5 millions d’abonnés sur sa page Instagram, ce qui est très important.

Wejdene a-t-elle une liaison avec un rappeur ? Feuneu balance tout !

Récemment, une vidéo qui date du début de l’année 2020 est sortie, dans laquelle on peut voir son producteur Feuneu s’exprimer. Le jeune homme indique qu’il a flashé sur la jeune femme : « Je l’ai remarqué parce qu’une petite de mon quartier, du 91… tout simplement parce que c’était la petite copine de YKM je la connaissais déjà. Un jour elle est venue me voir et elle m’a dit ‘Moi aussi je chante’…”.

De quoi étonner les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont indiqué que le rappeur a 24 ans ! En effet, il y a 8 ans d’écart quand même entre les deux tourtereaux. Reste à savoir si cette relation est toujours au goût du jour. En commentaires et en messages privés, les nombreux fans de la jeune chanteuse lui ont posé la question. Avec sa plastique de rêve et ses tenues très tendance, elle est une référence pour de nombreuses adolescentes. On peut dire aisément que c’est l’une des influenceuses parmi les plus suivies. D’ailleurs, de nombreuses marques sollicitent la jeune femme pour faire des partenariats qui sont très rémunérateurs.