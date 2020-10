Wejdene: Au plus mal, elle est victime d’un fan déséquilibré qui la poursuit, elle dit tout sur sa mésaventure !

Le premier album de Wejdene sortira le 16 octobre. Révélée par TikTok, la jeune chanteuse était l’invitée du programme Planète rap sur la radio Skyrock le vendredi 2 octobre dernier.

Elle est alors revenue sur un incident provoqué cette semaine par l’un de ses followers.

Si Aya Nakamura est en tête depuis le mois de juillet 2020 sur Spotify, Wejdene, fait le buzz, elle est un véritable phénomène de la chanson urbaine.

Son tube Anissa, est aujourd’hui single d’or avec plus de 15 000 000 écoutes.

Son clip fait, déjà un cumul de vues invraisemblable : 62 millions de vues sur la plateforme Youtube.

En plus, elle a déjà réussi à vendre plus de 17 000 albums, plus récemment, sept jours après la sortie officielle de son tout premier opus.

Mais cet engouement tout neuf n’est pas forcément synonyme de bonheur et de sérénité. Pour la jeune artiste, il peut être source d’angoisse ou encore causer de nombreux soucis qui vont s’accumuler au cours du temps, c’est le revers de la médaille lorsque l’on est artiste, et que le succès est fulgurent !

D’après ses propres confidences, c’était déjà le cas au tout début de la semaine.

Lorsqu’elle est sortie du studio de Skyrock après son passage dans Planète Rap pour la sortie de son album, un de ses fans était venu jusqu’à elle.

« En bas de la radio, lundi ou mardi, tu montes dans le taxi et c’est vrai qu’il y avait… très flippant, un mec qui (tapait) même sur les mecs de sécu« , expliquait-elle, avant de poursuivre : « Il tapait les vitres et tout, il tapait tout le monde, il criait, c’était un truc de ouf, franchement ça m’a fait peur », a-t-elle continué. Puis de conclure : « Carrément, mais mon dieu, mais t’inquiète pas il ont vu la frayeur sur mon visage« .

Au vu de son jeune âge, la jeune femme de 16 ans risque de rester très perturbée voire traumatisée, suite à cet événement.

Quant à sa vie personnelle, la rumeur court depuis plusieurs semaines que la chanteuse Wejdene serait en couple avec le jeune Youtubeur Michou !

“Touche pas à mon poste” a invité le jeune homme ce lundi 5 octobre 2020, et à 18 ans, il a fait quelques révélations concernant leur éventuelle idylle naissante.

Les fans sont persuadés qu’il se trame quelque chose entre les deux jeunes gens… qui s’affichent de plus en plus souvent ensemble. Michou a réalisé un live sur YouTube, et a récemment avoué qu’il avait un faible pour la jolie chanteuse de 16 ans.

Et un des amis de Michou a confirmé dans une vidéo que les deux stars étaient « amoureux”…

Et pour ceux qui ne le savent pas, Michou est un Youtubeur qui fait des vidéos depuis de longues années. Le jeune homme qui vient de fêter ses 19 ans a connu le succès avec ses vidéos sur le jeu vidéo Fortnite. Il est même à la tête d’une communauté de 4 millions de fans sur YouTube, 2,6 millions de personnes sur TikTok et 2 millions de curieux sur Instagram !