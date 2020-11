Wejdene célibataire? Elle nous parle de son “manque de câlins” sur la toile

Tout le monde se demande si la chanteuse Wejdene est en couple ou non, elle continue d’ailleurs d’entretenir le mystère sur Instagram …

Son tube « Anissa » a fait un énorme buzz et depuis Wejdene fait régulièrement la une des médias. Toujours au rendez-vous pour la soutenir et découvrir ses nouveaux projets, les fans sont aussi très nombreux à s’interroger sur son statut amoureux…

Le mystère est plus qu’entretenu par la jeune adolescente concernant sa vie sentimentale.

La rumeur la disait, il y a peu, en couple avec le youtubeur Michou.Le jeune homme de 18 ans a d’ailleurs avoué avoir un faible pour la chanteuse qui, elle, ne s’est pas épanchée sur le sujet et n’a confirmé aucune relation. Elle multiplie les apparitions avec lui et cela fait jaser !

Son manager Feneu avait aussi donné une interview et elle a refait surface, dans la vidéo, le jeune homme révèle que Wejdene était en couple avec un rappeur qui répond au nom de YKM.

“Je l’ai remarqué parce qu’une petite de mon quartier, du 91… tout simplement du fait que c’était la petite amie à YKM je la connaissais déjà. Un jour elle est venue me voir et elle m’a dit ‘Moi aussi je chante’…” avait-t-il confié.

Wejdene célibataire… et en en manque de câlins ?

La jeune femme de 16 ans a décidé de sonder ses abonnés sur leurs histoires d’amour, ce dimanche 22 novembre.

L’un de ses fans n’a pas hésité à dire qu’il était “célibataire à vue » et l’interprète de “Coco” a donc répondu : “Célibataire c’est bien mais parfois le manque de câlins se fait ressentir”. Une façon d’annoncer son célibat on dirait bien …

Mais a-t-elle le temps pour une véritable relation, la chanteuse déjà débordée à son âge, semble au bord du burn out : « C’est vraiment trop », se plaint-elle, au sujet de ses nombreuses prérogatives. « Il y a trop de préparatifs », poursuit-elle. Fort heureusement, aujourd’hui, Wejdene peut souffler un peu. « Ça va être mon seul jour à ne rien faire », explique-t-elle sur un post Insta. « Du coup, je vais me faire à manger et je vais me poser », a-t-elle poursuivi. Elle reçoit aussi beaucoup de message concernant son absence : « Des messages qui me disent ‘Wejdene, tu snappes plus trop, t’es plus trop active’. Je vous rassure, c’est voulu ». Et de poursuivre, semblant avoir d’autres chats à fouetter : « Ça m’a un petit peu saoulé les réseaux. Je reviendrai quand j’en aurai vraiment envie ».

Et ce mercredi 25 novembre, elle devrait faire un cadeau à ses fans d’après une récente annonce. « Vous allez être trop contents », dit-elle avec certitude.

