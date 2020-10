Wejdene clashée violemment par une influenceuse: Elle a droit à une leçon de morale !

Wejdene fait sensation depuis le début de l’année. La jeune fille à peine âgée de 16 ans cumule déjà deux tubes et un album. Elle attire les foules mais elle s’attire aussi les foudres de quelques détracteurs. Décryptage.

Comme son âge, son premier album s’intitule “16”.

Le public a adopté Wejdene depuis son tube “Anissa”. Nous étions début 2020. Son succès a été fulgurant puisque son deuxième titre “Coco” a fait danser ses fans tout l’été. A une séance de dédicaces à Paris, Wejdene a créé l’émeute à la rentrée. Cette étoile de la chanson semble ne pas connaître de limite. A tout juste 16 ans, elle sort son premier album. Il s’intitule à juste titre “16”.

“Venez pas me dire j’attaque une petite.”

Si elle attire les foules, Wedjene s’attire également les foudres de la snapchateuse Tchikita. “Venez pas me dire j’attaque une petite, tu as vu le comportement d’adulte qu’elle a actuellement, il est absolument pas cohérent avec son âge. Quand tu vas voir ta petite soeur, faire des trucs bizarres, vouloir conduire, vouloir se maquiller, vouloir mettre des perruques, vouloir se mettre en 2 pièces sur son compte Snapchat, faudra pas venir me dire gnagnagna chacal”, lance Tchikita dans sa vidéo.

“Tu as vu quand on fait de la prévention, on dit des bonnes choses on véhicule de bons messages, on est mis en arrière et sur le devant de la scène on met des gens qui ne véhiculent pas des bonnes choses”, continue-t-elle.

Tchikita navigue sur snapchat mais également sur d’autres réseaux sociaux. Sa vidéo a été relayé sur instagram et sur twitter. Elle a créé le buzz sur le réseau de l’oiseau bleu. Mais elle n’est pas la seule à critiquer la jeune artiste.

“Hors de question que je sois juste un simple producteur qui reste posé.”

Un certain KindaSama s’en est récemment pris au manager de Wedjene, Feuneu. Feuneu a découvert Wejdene. C’est lui qui l’a lancée. A 24 ans, le jeune homme a accordé une interview à Oh My Mag. “De base je suis qu’un simple producteur, mais je suis aussi directeur artistique, je suis manager. Je n’aime pas me focaliser que sur un truc. Hors de question que je sois juste un simple producteur qui reste posé.” Feuneu peut se féliciter d’avoir écouler 17 097 exemplaires dès la première semaine de la sortie d’album.

Mais KindaSama a fait savoir à ses abonnés qu’il n’apprécie guère ni la jeune chanteuse, ni son manager. Il a violemment taclé Feuneu : “Feuneu ou pas Feuneu, ramène-moi Wejdene et j’la k** […] me parle pas de Feuneu, sans Wejdene il serait en train de vendre des plaquettes”.

Il n’en a pas fallu plus pour que Feuneu réagisse. Ce dernier lance “trouver moi Kinda svp” à 1h du matin dans une vidéo sur snapchat. Appel à la violence ? KindaSama n’a pas apprécié : “Par contre, ce Snap faut pas abusé Feuneu. Va pas loin comme ça d’accord ?” On dirait que les hostilités ne font que commencer. La suite au prochain épisode…

Alix Brun