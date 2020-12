Wejdene: Cliché dossier pour son feat avec Jul, elle est méconnaissable (Wow)

Devenue une véritable star depuis quelques mois, Wejdene est elle-même fan d’autres artistes. Dès lors, sa récente collaboration avec Jul est un véritable événement pour la jeune femme. En effet, depuis quelques jours, le Marseillais a sorti son nouvel album intitulé Loin du monde. Sur ce dernier opus, le public du Marseillais peut également découvrir une collaboration avec la nouvelle vedette de la musique française. Pour l’occasion, Wejdene publie un cliché de l’époque où elle ne connaissait pas encore Jul. Mais sur celui-ci, ses fans la découvrent dans un tout autre style. LD People vous raconte tout.

Wejdene : un souvenir d’une époque pas si lointaine

Une grande vedette à seulement 16 ans

Bien qu’elle ne soit encore qu’une adolescente, Wejdene se positionne déjà en tête des ventes d’albums. D’ailleurs, cette dernière collaboration avec Jul devrait une fois de plus rencontrer un vif succès. Car il s’agit tout simplement des deux stars les plus écoutées du moment. Grâce à son talent et à son manager Feneu, la jeune femme est, en effet, devenue un visage incontournable du paysage musical français. Chacune de ses sorties est un véritable événement pour ces milliers de fans qui semblent réellement ne plus pouvoir se passer d’elle.

Mais aujourd’hui, l’adolescente se souvient d’une époque finalement pas si lointaine. Car alors qu’elle est une parfaite inconnue, Wejdene est déjà fan de Jul. Âgée de 11 ans, elle prend la pose en imitant le célèbre signe de l’artiste. Et en 5 ans, la chanteuse a bien changé ! Pourtant, la passion pour l’univers artistique de son aîné n’a pas diminué. Sauf qu’aujourd’hui, Wejdene est devenue une proche de celui qu’elle admirait enfant. LD People revient sur les déclarations du nouveau phénomène de la scène française.

Un souvenir d’Halloween

Sur son compte Instagram, Wejdene partage un émouvant souvenir avec ses 1,7 millions d’abonnés. En effet, sa communauté la découvre sur ce cliché, grimée pour la fête d’Halloween. Avec deux petites couettes sur le côté, la célèbre artiste est maquillée pour la circonstance. D’ailleurs, la jeune femme a bien changé. Au point que sa communauté a du mal à la reconnaître. En seulement cinq ans, Wejdene est devenue méconnaissable. Pour preuve, ses fans n’ont pas manqué d’évoquer cette véritable métamorphose dans les nombreux commentaires. Si son apparence physique a évolué, une chose semble ne pas voir changé : Wejdene est toujours aussi fan de Jul comme à l’époque. Bien qu’aujourd’hui, le rappeur fasse partie de ses proches.

Ainsi à seulement 16 ans, elle participe au dernier album de l’artiste qu’elle vénérait dès son plus jeune âge. Cependant, rien n’est le fruit du hasard selon elle. Car dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Et depuis plusieurs mois maintenant, Wejdene vit effectivement un rêve éveillé. Car en plus de son succès, elle se retrouve désormais aux côtés de son idole. Ainsi, elle souhaite partager ce bonheur avec sa communauté en se souvenant d’une époque où elle était déjà remplie d’ambition. Mais cet événement est loin d’être un aboutissement pour la jeune femme. Car visiblement, ses ambitions sont encore bien plus grandes. Cependant, cette collaboration restera probablement un tournant important dans sa jeune carrière. Imaginez-vous ! Chanter avec la star dont vous étiez fans à 11 ans !