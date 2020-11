Wejdene, coeur à prendre? Célibataire? La chanteuse brise le silence et déballe tout!

Les rumeurs sur sa vie privée vont bon train. Alors, la chanteuse a pris les devant. Sur son compte Instagram, Wejdene dévoile enfin à ses fans si elle est célibataire ou non.

Son public l’acclame depuis plusieurs semaines. Lorsqu’elle a organisé une séance de dédicace en plein Paris, elle a même provoqué une émeute. Wejdene, c’est la révélation de 2020. La jeune artiste collectionne plus d’un million et demi d’abonnés sur son compte instagram.

Evidemment, ses admirateurs n’ont qu’une question en tête : Wejdene vit-elle actuellement une histoire d’amour ou est-elle célibataire ? Ce n’est pas forcément sa priorité mais elle a bien voulu répondre à leurs demandes. Car en ce moment, Wejdene est au centre des attentions. Elle participera d’ailleurs aux NRJ Music Awards puisqu’elle vient d’être nominée dans deux catégories.

“C’est un truc de fou ce qui m’arrive.”

Wejdene a aussitôt partagé la bonne nouvelle à ses fans : « Il y a 9 mois, c’était la première fois que je mettais les pieds dans un studio . J’étais une simple gamine qui voulait réaliser son rêve. Aujourd’hui, c’est avec une énorme joie que je vous annonce que je suis nommée dans deux catégories (…) C’est un truc de fou ce qui m’arrive. Je vous envoie une surprise bientôt pour vous remercier ».

Wejdene, fraîchement séparée ? Un signe qui ne trompe pas…

Dimanche 1er novembre, Wejdene postait une nouvelle photo sur son compte instagram. Avec ses longs cheveux ondulés et brillants, elle apparaissait flamboyante, telle une princesse, dans une magnifique robe dorée. Wejdene prenait la pose assise sur un trône rouge et or. Et en légende de ce post, elle écrit : « D’ailleurs, j’ai plus d’mec 👸💔💍 .. J-? »

Le message peut sembler quelque peu mystérieux mais il laisse comprendre cependant qu’elle est bel et bien célibataire depuis peu. Recherche-t-elle son prince charmant ? Les prétendants sont en tous cas avertis.

Pendant quelques temps, des internautes avaient fait circuler une rumeur autour du youtubeur Michou. Ils laissaient entendre que Wejdene et Michou étaient en couple. Mais Wejdene avait répondu avec humour qu’elle n’était pas avec lui : “Non il m’a recalé”. Plus sérieusement, elle avait expliqué : “C’est pas ma priorité et je suis encore jeune“. A-t-elle changé ses priorités depuis ?

Des détracteurs jaloux se moquent d’elle sur snapchat

Malheureusement, si Wejdene a su s’entourer rapidement d’un public fidèle, la jeune femme attire également les convoitise. Récemment, elle a dû faire face face à des détracteurs jaloux, comme celle qui se surnomme Tchikita. “Venez pas me dire j’attaque une petite, tu as vu le comportement d’adulte qu’elle a actuellement, il est absolument pas cohérent avec son âge. Quand tu vas voir ta petite soeur, faire des trucs bizarres, vouloir conduire, vouloir se maquiller, vouloir mettre des perruques, vouloir se mettre en 2 pièces sur son compte Snapchat, faudra pas venir me dire gnagnagna chacal”, critiquait Tchikita à son sujet dans une vidéo.

Visiblement jalouse, elle poursuivait ainsi : “Tu as vu quand on fait de la prévention, on dit des bonnes choses on véhicule de bons messages, on est mis en arrière et sur le devant de la scène on met des gens qui ne véhiculent pas des bonnes choses”, persiflait la snapchateuse.

Alix Brun