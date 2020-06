Wejdene dévoile qui elle est vraiment, qui se cache derrière son titre Anissa!

Wejdene, inconnue jusqu’à il y a encore quelques semaines, est devenue un véritable phénomène depuis le confinement. Une chanson qui a fait le buzz sur la toile et qui rencontre un succès totalement inattendu.

Le 27 mai dernier, alors qu’elle publie, durant le confinement dû à la pandémie mondiale du covid-19, sur les réseaux sociaux, une vidéo de sa nouvelle chanson « Anissa », Wejdene fait un véritable carton sur le réseau des ados Tik Tok, là où tout commence pour cette jeune artiste. Une vidéo qui sera visionnée par plus de 16 millions de followers sur YouTube en seulement quelques semaines. Aujourd’hui elle raconte l’histoire de son tube qui fait un véritable tabac.

Une chanson personnelle qui raconte sa vie sentimentale et notamment l’infidélité du petit copain dont elle était amoureuse…. Un tube, avec des paroles très simples, qui a touché de nombreux jeunes et une histoire qui a certainement résonné dans le cœur de beaucoup.

« Alors comme ça tu m’as trompée, t’as cru qu’j’allais pas capter et t’as changé d’parfum, d’numéro, comme si par les keufs t’étais recherché. Apparemment tu ne m’aimes pas, c’est une autre que t’aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m’appelle Wejdene. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue, Tu n’as pas de principes, j’te jure sur ma vie, me tromper avec ma cousine, mais t’as pas de valeurs ».

Des paroles désormais que tout le monde connaît et que personne n’arrive à oublier, selon les fans. Les internautes de Tik Tok ont chanté les paroles à tue-tête, réalisés plus de 160 000 vidéos, créant ainsi la notoriété de la jeune chanteuse sur le web à son insu. « J’ai lancé un challenge, mais les internautes n’ont pas repris le mien. Ils ont fait le leur en reprenant les paroles avec une chorégraphie » explique t’elle alors. Un challenge qui était d’effectuer une chorégraphie en reprenant les paroles du morceau au rythme super entraînant, et qui sera devenu, en l’espace de deux mois, totalement virale sur la toile. Tout est allé vite », reconnaît la jeune femme.

D’origine tunisienne, Wejdene a grandi à Brunoy, dans l’Essonne. Elle chante depuis son plus jeune âge, avec son père Badra Zarzis, un artiste populaire en Tunisie. C’est dans son quartier qu’elle a découvert sa véritable passion pour la musique : « C’est vers le collège qu’on a commencé à me dire ‘Wejdene, t’as une voix’ ! Surtout mon professeur de musique. Je ne prenais pas ça au sérieux, j’étais jeune », a-t-elle expliqué en interview avec le Parisien, et puis « L’envie de devenir chanteuse m’est venue il y a cinq ans.

Mais à ce moment-là, je n’étais pas sûre d’avoir du talent. J’avais peur et je ne me faisais pas confiance. Alors, je chantais juste dans ma chambre. Seul mon entourage savait ». Fort heureusement au vu de son succès actuel dans l’hexagone, elle a écouté ses proches qui la soutiennent sans faille et s’est finalement lancée. « Mes parents sont presque mes managers », avant de rajouter qu’elle fait également danser ses sœurs sur ses clips. Des paroles de sa chanson, au management et à sa vie personnelle, tout se fait en famille chez la jeune chanteuse.

Surprise par son succès aussi inattendu qu’inespéré, Wejdene avouait, « C’est incroyable. Depuis quelques semaines, on me reconnaît dans la rue. Je ne peux plus sortir seule », n’en revient pas la chanteuse Wejdene, avant de rajouter : « Mais ils m’appellent tous Anissa, ils n’ont rien compris ! »

Par son histoire de couple chantée, la belle Wedjdene a vite été comparée par les autres internautes à une autre star : « C’est la nouvelle Aya ! », clame ses fans. « Ils font un rapprochement avec le tube Djadja. Pourtant, comme la chanteuse l’assure elle-même « je ne m’en suis pas inspirée. Je suis heureuse qu’on me compare à Aya Nakamura, c’est un modèle de réussite. Mais dans cette chanson, je parle de mon histoire ».

Et oui, car Anissa existe vraiment, c’est bel et bien sa cousine, à qui, comme elle confirme, ne plus lui parler depuis qu’elle a découvert que son ex petit copain l’a trompée avec elle. « Je ne sais pas si elle l’a entendue. Si c’est le cas, tant mieux. Et le côté décalé, avec la journaliste du clip qui me dit que je ne parle pas français, c’est volontaire. C’est ma façon d’anticiper les critiques ! », balance t’elle alors. Difficile de penser et de croire que sa fameuse cousine et son ancien copain n’aient pas entendu sa chanson…

Feuneu, son manager actuel, qui habite dans le même quartier, l’avait repéré sur les réseaux sociaux et avait déjà cerné son énorme potentiel « Il a été mon animateur et me connaissait depuis petite. Un jour, il a vu que je chantais en voyant une de mes vidéos sur Instagram. » Elle était inscrite sur le réseau depuis seulement huit mois. Producteur du Label indépendant Guette L’ascension, un média qui va chercher des jeunes rappeurs pour les faire percer.

Feuneu croit en elle et produit son premier clip « J’attends », en décembre dernier qui récolte un million de vues, suivi de « J’peux dead » en février. Cette deuxième chanson s’est placée en 3ème position du Top YouTube Musique France et a cumulé près d’1,5 millions de vues en un mois ; elle connaîtra lui aussi une grande notoriété sur TikTok. « Ça a marché pas mal », commente Wejdene. Pas mal ? Elle ne se rend pas compte comme dirait son manager. Car le deuxième titre a « fait 5e des tendances sur les plates-formes ! ».

Elle-même fan de Jul, la jeune tunisienne a même eu le plaisir de voir son clip Anissa, partagé sur une des stories Instagram de son idole. Preuve du grand potentiel de la vedette du Web.

Et Wejdene, la jeune star française montante du RnB, qui ne veut en aucun cas révéler son âge, qui n’en est qu’à ses débuts, n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle vient de signer actuellement avec Universal Music, prépare la sortie de son premier album prévu pour la fin de l’année comme elle l’a annoncé dans une interview, et surtout attend avec grande impatience de pouvoir monter sur scène.