Wejdene en Bikini, la chanteuse fait du jet ski en vacances à Dubaï !

Wejdene n’en finit plus d’impressionner ses fans. La chanteuse enchaîne les titres à succès depuis qu’elle explose les records avec Anissa, son premier titre populaire. Son album dans les bacs, elle continue d’épater ses fans avec les sorties de ses clips. Elle est même nominée dans plusieurs catégories pour les NRJ Music Awards qui se tiendront le 5 décembre 2020. Mais les réseaux sociaux ne servent pas à Wejdene seulement à faire sa promotion. En effet, elle partage également quelques images de ses vacances, à Dubaï en l’occurrence. La chanteuse s’essaye au jet ski et semble s’amuser comme une folle.

Wejdene fait l’unanimité en partageant des images de ses vacances, à Dubaï, avec ses abonnés

Wejdene profite de sa nouvelle notoriété et elle a bien raison. Actuellement en vacances à Dubaï avec son manager et ami Feuneu, la jeune chanteuse voit les choses en grand. Jet ski, balade en bateau et en voiture de luxe, rien n’est trop beau pour Wejdene. Elle s’apprête à sortir son nouveau clip le dimanche 7 novembre. Un carton annoncé pour Wejdene et Feuneu qui croient à leurs succès et à la juste récompense de leurs efforts dans le travail. Un succès qu’ils savourent donc dans l’un des plus beaux endroits du monde, sur un jet ski. Wejdene partage quelques unes de ses images sur Instagram, à travers diverses stories mais aussi des publications.

Consciente de la chance qu’elle a de faire ses premiers pas dans l’industrie musicale, c’est un rêve qui se réalise pour Wejdene. Aussi, pas question de ne pas remercier ses fans en leur partageant ce que son succès lui permet de s’offrir. C’est donc ainsi que les abonnés de Wejdene ont le plaisir de la découvrir en train de faire du jet ski, à Dubaï.

Des vacances qu’elle n’oubliera pas de sitôt, elle semble s’éclater à faire du jet ski

Wejdene a bien mérité quelques jours de repos. Car depuis le succès d’Anissa auprès du public, la jeune chanteuse ne s’est pas reposée. Entre les cours et son travail pour sa musique, Wejdene n’a pas eu le temps de souffler. Se ressourçant à Dubaï, elle va revenir en pleine forme et prête à continuer son ascension vers le sommet. Ces fans ne doutent pas une seconde qu’elle est capable du meilleur. Et ils ne cachent pas leurs joies de découvrir sur Instagram, des images de la star presque sans vêtements. À seulement 16 ans, Wejdene profite d’un séjour exceptionnel à Dubaï. Elle se fait bronzer sur un bateau de plaisance et s’amuse à faire du jet ski entourée de ses amis proches. Mais malgré son enthousiasme et son besoin de décompresser, Wejdene n’oublie jamais de partager son bonheur avec ses abonnés.