Wejdene enceinte ? Ce changement de look qui nous fait croire à sa grossesse

Depuis le buzz de son tube « Anissa », la jeune Wejdene enchaîne les succès. Son succès lui vaut notamment de nombreuses rumeurs. La dernière est assez marrante. Les internautes pensent que la jeune femme est enceinte. La rédaction de LD People a décidé de vous en dire plus.

Wejdene a-t-elle annoncé sa grossesse ?

Wejdene a l’habitude de partager de photos d’elle sur les réseaux sociaux. C’était encore le cas ce lundi 22 février, puisqu’elle a décidé de publier plusieurs photos sur son compte Instagram afin de célébrer son disque de diamant. En regardant de plus près, on peut voir la jeune femme avec une perruque orange et une tenue plutôt à la cool (streetwear). Mais si son style ne surprend pas les internautes qui ont l’habitude de la voir comme ça, un détail retient l’attention. En effet, la chanteuse prend la pose, la main sur le ventre. Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs prennent place dans les commentaires. Certains se demandent si elle n’était pas enceinte.

🚨 Wejdene enceinte ? Ce cliché qui sème le doute https://t.co/HUOwfNr1oq pic.twitter.com/YKSsi5Epif — Public Mag (@InsidePublic) February 23, 2021

En lisant les commentaires, la rédaction de LD People a décidé de vous en montrer quelques uns : « Pourquoi tu mets la main sur ton ventre, t’es enceinte ?« , « J’ai cru qu’elle était enceinte », « On dirait qu’elle est enceinte » lisait-on notamment. En détective, certains internautes tentent même d’analyser les paroles de sa nouvelle chanson pour en déduire sa grossesse : « j’ai vu sur tik tok le gars il disait regardez sa photo elle a sa main sur le ventre comme une femme enceinte et une des chansons qu’elle a fait elle dit ‘Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite’. Donc elle a pas réfléchi avant de faire ça, bref t’as capté ». Une chose est certaine, Wejdene a pour le moment, pas encore répondu à la rumeur.

Une relation amoureuse avec Michou ?

Lorsqu’on explose aux yeux du monde, on a souvent le droit à de nombreuses rumeurs. Si avec la dernière photo, certains se demandent si Wejdene était enceinte, on lui prêt également une liaison avec Michou. Mais son producteur a rapidement démentie. Feuneu a notamment dit que la jeune femme était avec un artiste du quartier, prénommé YKM. Un jeune homme d’une vingtaine d’années : « Je l’ai remarquée parce que c’était une petite de mon quartier, du 91… tout simplement du fait que c’était la petite-amie à YKM. Je la connaissais déjà, un jour elle est venue me voir et elle m’a dit :’Moi aussi je chante. Au moins les choses sont claires.

Wejdene en couple avec le rappeur de 24 ans YKM, son manager Feuneu balance ! https://t.co/krIV5F9QPm — vincent gustin (Vince ) (@vincentgustin5) November 12, 2020

Si Wejdene a l’habitude de voir des rumeurs des internautes, elle est aussi parfois la victime d’attaques sur les réseaux sociaux. En effet, dans une récente interview pour FranceInfo, la chanteuse avait même dit qu’elle avait déjà eu des menaces de mort : « Parfois y a des trucs, j’ai envie de jeter mon téléphone en les regardant. Comment tu peux dire ça à quelqu’un, en fait ? Genre des gens hyper méchants, qui souhaitent la mort, et tout » avait-elle notamment déclaré. La rançon de la gloire ? En tout cas nous à la rédaction de LD People, on aime pas ce genre de message.

La bourde de Wejdene chez Laurent Ruquier

Ce 21 février, Wejdene était présente sur le plateau des « Enfants de la télé » aux côtés de Jean-Luc Lemoine, Philippe Manœuvre, Eric Antoine ou encore Sonia Rolland. Alors que Laurent Ruquier proposait à ses invités de se livrer à un quizz vrai/faux, il n’a pas pu retenir de rire face à la différence de culture entre la jeune chanteuse et les autres invités. Lorsque le présentateur évoque le nom d’Henri Salvador, il se retourne immédiatement vers Wejdene afin de la questionner sur le chanteur. Mais la jeune chanteuse n’a pas l’air de savoir qui était ce grand nom de la chanson française (décédé en 2008, quand elle avait 4 ans).

Wejdene moquée par Laurent Ruquier en direct [Vidéo] https://t.co/Wt08CqfT2P pic.twitter.com/xrCW1pjbu4 — RAPRNB (@RAPRNBmag) February 23, 2021

Jean-Luc Lemoine, qui a souhaité aider la jeune femme a déclaré : »Henri Salvador quand il était jeune, c’était le sosie de Kyllian Mbappé, si c’est plus actuel. C’était un grand chanteur... », a-t-il notamment dit. Malheureusement, sa dernière phrase a été noyée par le brouhaha du plateau et donc la chanteuse a fait une bourde : « C’est un footballeur ?« , s’est alors exclamée la jeune fille. « Non c’est pas un footballeur ! Vous expliquez mal ! » retorque un Laurent Ruquier mort de rire. Ce dernier lui explique alors qui était réellement Henri Salvador en lui chantant « une chanson douce« . Au moins maintenant elle saura qui c’est.