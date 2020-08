Wejdene: est-elle l’épouse d’un célèbre acteur français? La photo qui sème le doute et la zizanie

Wejdene est une chanteuse française qui explose en popularité cette année. Avec son titre Anissa, rapidement certifié disque de platine, elle ne cesse de faire parler d’elle. Ses fans se comptent par centaines de milliers aujourd’hui. Alors, ils veulent en savoir davantage sur la vie privée de cette nouvelle star. Wejdene interroge car elle est très mystérieuse concernant son intimité. Par exemple, elle ne souhaite pas révéler son âge. Et ses fans s’interrogent avant tout sur sa vie sentimentale. Une photo laisse penser qu’elle serait mariée, mais est-ce réellement le cas ?

Wejdene s’invite au rang des artistes français les plus populaires du moment

Wejdene perce grâce à une vidéo sur TikTok qui est devenue virale. Son titre Anissa explose les records et fait d’elle une artiste incontournable à présent. Dans cette chanson, Wejdene met en scène une histoire de trahison. Son petit ami l’aurait trompé avec sa cousine. S’agit-il de fiction ou de réalité ? Les fans de la chanteuse se demandent si le garçon avec qui elle apparaît en photo quelques mois auparavant ne serait pas celui à qui est destiné ce message.

Wejdene partage différents clichés en compagnie de Liam Pierron sur Instagram. Il s’agit d’un comédien français, reconnu par le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans La Vie Scolaire. Il joue même dans un des clips de la chanteuse. Mais ont-ils vraiment été ensemble ou était-ce pour les besoins d’un clip ? Et puis sont-ils encore ensemble si jamais ce n’était pas que pour les caméras ? Wejdene laisse planer le doute et ses fans imaginent alors tout et son contraire.

Les fans de la chanteuse veulent des informations sur sa vie privée

Dans les commentaires, les questions sont légions. Mais les fans se répondent entre eux en l’absence d’éclaircissements de la part de Wejdene. Certains pensent qu’ils ne sont pas vraiment en couple. Et d’autres sont convaincus qu’ils sont amoureux. Ensuite, le débat se porte sur le fait de savoir si c’est de lui qu’elle parle dans son titre Anissa. Serait-ce Liam Pierron qui trompe Wejdene avec sa cousine ? Certains des abonnés de Wejdene seraient prêts à jurer que c’est bien à lui qu’elle dit “Tu hors de ma vue”.

Voir cette publication sur Instagram C’est fait 💋❤️💍 @liampierron Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 11 Févr. 2020 à 2 :32 PST

La discrétion de Wejdene est toute à son honneur mais ses fans ne cessent de s’interroger

Difficile d’après ses quelques images de comprendre et de faire la part des choses. Qu’est-ce qui relève de la fiction et qu’est-ce qui est vrai ? Les fans n’ont pas fini de s’interroger. Car Wejdene ne donne aucune information sur sa vie privée. Elle entretient le mystère et cela lui permet de faire parle d’elle et donc également de promouvoir ses projets. Une technique bien connue dans le monde de la musique. Et cela permet également à Liam Pierron de récupérer un coup de projecteur important. En effet, les abonnés au compte Instagram du jeune homme ne cessent de se multiplier.

Voir cette publication sur Instagram 📯🚨 💫 Une publication partagée par Liam Pierron 🎬🔥 (@liampierron) le 12 Août 2020 à 9 :13 PDT

Ce jeune comédien est lui aussi, comme Wejdene, très discret sur sa vie privée. Impossible alors de récupérer des informations chez l’un ou chez l’autre. Les fans vont devoir continuer à se oser des questions en espérant que la chanteuse daigne lever le voile sur le mystère de sa vie privée.

En revanche, là où la chanteuse ne cache rien à ses fans, c’est sur ses projets artistiques. En effet, un nouveau titre fait en ce moment sensation sur les réseaux. Il s’agit de COCO, un nouveau morceau qui va certainement aussi bien marcher que le précédent, Anissa. Disponible partout depuis le 19 août, Wejdene se hisse déjà de nouveau dans le haut du classement des titres les plus populaires, aux côtés notamment de Jul ou encore d’Aya Nakamura.

Les critiques fusent pour son nouveau titre, le succès sera-t-il tout de même au rendez-vous ?

En revanche, si les écoutes explosent, les critiques ne manquent pas. Cependant, ce fut le cas aussi pour son titre Anissa qui est tout de même certifié disque de platine. En effet, Wejdene écrit elle-même ses textes. Et elle commet une erreur de syntaxe en écrivant les paroles de ce titre. Bien que de nombreuses personnes l’aient critiqué à ce sujet, cela ne l’a pas empêcher de rencontrer le succès. Alors, malgré les critiques suite à la sortie de COCO, il est légitime de penser qu’elle rencontrera tout autant de succès.

Mais plutôt que d’avancer sans se retourner, Wejdene va poster un message à ceux qui pensent qu’ils peuvent la critiquer.

Wejdene peut être fière de ce qu’elle réalise et de ce qu’elle est en train de vivre. Elle vit son rêve de percer dans la musique et compte bien ne pas laisser les critiques l’en empêcher.