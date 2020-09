Wejdene la chanteuse de 16 ans: une nouvelle révélation choque la Toile! La chanteuse dévoile ses origines

Wejdene est une chanteuse qui a connu un succès fulgurant grâce à TikTok. Son premier titre est devenu un tube incontournable en l’espace de trois mois. Et depuis, elle enchaîne les titres et continue de faire un carton. Mais Wejdene est très discrète sur sa vie privée. Alors, la moindre information sur son intimité agite ses followers. Par exemple, ce n’est qu’à l’annonce de la sortie de son album, intitulé 16 que l’âge de Wejdene était enfin dévoilé. Il sortira le 25 septembre et comporte quelques titres qui laissent connaître de nouveaux aspects privés de la vie de Wejdene.

Wejdene fait de nouvelles révélations à travers ses titres

Wejdene est une jeune artiste qui trouve son inspiration dans son quotidien. À travers ses morceaux, elle s’ouvre à ses fans et leur permet d’imaginer plus facilement sa vie. Par exemple, le premier titre qui la rend célèbre, Anissa, serait basé sur une histoire vraie. Son ex petit ami serait donc sorti avec sa cousine et Wejdene s’est sentie trahie. Entre cette histoire et la façon dont elle a révélée son âge à son public, il est possible de penser que d’autres informations se retrouvent dans les textes de Wejdene. Les musiques de la jeune chanteuse sont donc une porte ouverte vers des aspects de sa vie privée dont elle choisi de parler.

Dans son titre qui porte le même nom que son album, 16, Wejdene évoque les dettes de sa famille, l’abandon de ses amies ou encore le changement de son image dans le regard des gens. Ce n’est effectivement pas évident pour une adolescente de 16 ans de changer de monde aussi rapidement. En l’espace de quatre mois, Wejdene est propulsée au rang de star et son titre Anissa est disque de platine. Le disque de platine est un disque de certification. Il indique que le titre récompensé a été vendu (ou équivalent) plus de 100 000 fois. Pour la jeune fille, c’est un nouveau monde qui s’offre à elle. Et évidemment, certaines personnes vont vouloir leur part du gâteau.

Une artiste qui se soigne grâce à ses musiques

Wejdene soulage ses peines dans ses chansons et se dévoile davantage. Mais cela ne signifie pas toujours que ses messages sont bien accueillis par ses fans. En effet, le public de Wejdene est assez jeune et elle reçoit donc énormément de messages sur les réseaux sociaux. Elle serait donc humainement incapable de répondre à tout le monde. Mais certains internautes ton perdre patience en constatant que la chanteuse ne répond pas. Wejdene doit se protéger et apprendre les codes de ce nouveau monde. Avoir des fans est nouveau pour la chanteuse et va réaliser qu’ils ne seront pas tous bienveillants envers elle. Par exemple, lorsqu’enfin son public apprend son âge, nombreux de ses fans n’ont pas apprécié d’apprendre qu’elle ne soit pas majeure. Comme si leurs mécontentements pouvait y changer quelque chose. Wejdene apprend donc tous les jours à prendre davantage de recul.

Wejdene dévoile ses origines en diffusant un extrait d’un nouveau morceau

Après sa trahison, son âge, son changement de vie, Wejdene fait une nouvelle révélation à travers un nouveau morceau. Disponible sur l’album 16, Ciao, est un hymne à la différence et origines du monde entier. La chanteuse met en avant différentes origines et en profite donc pour dévoiler les siennes à ses fans. Dans un post Instagram qui donne un avant goût de ce nouveau morceau, Wejdene demande également à ses followers de quelles origines ils sont.

Wejdene est heureuse de dire à ceux qui la suivent qu’elle est d’origine franco-tunisienne. Encore un détail de l’intimité de la chanteuse que ses abonnés vont enregistrer. Une information de plus qui leur permet d’avoir l’impression de mieux la connaître. Sous cette publication, les followers de la jeune chanteuse jouent le jeu et commentent avec le drapeau de leurs origines. En revanche, quelques-uns de ses détracteurs vont encore une fois exprimer leurs mécontentements. Car Wejdene reçoit de nombreuses critiques au quotidien sur les réseaux sociaux. Mais ne serait-ce pas un indice révélateur de son succès ? En effet, la façon de la gloire est souvent chère à payer. Et pour rester au top, il faut savoir avoir le cœur bien accroché et la tête sur les épaules.

Son entourage est sa force

Heureusement, Wejdene peut compter sur sa famille et quelques proches pour l’entourer. Malgré son décollage en terme de notoriété, la jeune fille n’est pas seule. De quoi lui donner de la force pour continuer de rire et de se détendre. Autrement, avec tout le travail abattu pour en arriver là où elle est, Wejdene ne serait pas loin du burn-out !

Voir cette publication sur Instagram Faut passer par lui 😂😂😂 Une publication partagée par ʀɪᴀᴅʜ 😇 (@justriadh) le 19 Sept. 2020 à 12 :11 PDT

Wejdene est bien partie pour s’implanter dans le paysage musical encore longtemps. Certains vont même jusqu’à la comparer à Aya Nakamura. Et cette dernière n’est rien de moins que l’artiste féminine et française la plus écoutée sur les plateformes de musique. Un bel avenir attend donc Wejdene !