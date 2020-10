Wejdene : La chanteuse évoque son salaire pour la 1ère fois, c’est le jackpot, elle dit tout !

Wejdene est la révélation pop française du moment. Son tube “Anissa” compte à ce jour, plus de 60 millions de vues. Révélée sur Tik Tok et suivie par des centaines de milliers de fans, la jeune femme de 16ans sait ce qu’elle veut et le fait savoir lors des différentes interview qu’elle donne. Explications.

Wejdene se confie sur son salaire

“Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue“, “Tu parles avec une Anissa, mais moi j’m’appelle Wejdene” deux citations que vous avez sûrement dû entendre à la radio, à la télévision ces dernières semaines. L’interprète de ces paroles n’est autre que Wejdene, le nouveau phénomène de pop culture. A 16 ans, la jeune femme n’occulte aucun sujet et s’est confiée récemment sur son salaire : “Si je ne suis pas dans le besoin, j’arrêterai, mais si je suis encore dans le besoin je vais continuer, ça c’est sûr. Parce qu’avant d’arrêter, il va falloir construire quelque chose, va falloir qu’on ait de l’argent de côté” a-t-elle notamment expliqué.

Wejdene explique qu’elle a besoin d’investir pour le futur et qu’elle ne voulait pas faire n’importe quoi avec l’argent qu’elle gagnait : “J’investis pour plus tard, j’essaie au maximum de pas faire n’importe quoi avec mon argent. […] Y’a des choses à construire, j’ai que 16 ans”. Il faut dire que tout n’a pas été facile pour la jeune femme qui a récemment déclaré que sa famille avait eu des difficultés financières : “T’étais endettée à ton âge ?”, lui a alors demandé une de ses abonnées. “Ma mère oui, ma famille, c’est moi” avait-elle dit.

Elle prête à arrêter la musique ?

3 jours après la sortie du 1er album du phénomène Wejdene intitulé “16”, ses premiers chiffres de ventes viennent d’être dévoilés. Ainsi, la jeune femme comptabilise pour le moment : 9 057 ventes, dont 3 015 en physique, 175 en streaming et 5 867 en téléchargement. Un résultat encourageant pour une artiste nouvelle, peu connue du grand public jusqu’à il y a encore quelques mois.

Wejdene vend 9 057 exemplaires en 3 jours avec son album « 16 ». @WejdeneOfficiel pic.twitter.com/cN6opu4iSz — Midi/Minuit 🕛 (@midiminuit__) September 28, 2020

Mais ce succès est-il le premier d’une longue série ? Ou est-ce seulement un moyen de se faire de l’argent et de partir ensuite dans l’anonymat ? Wejdene nous donne une première réponse : “À partir du moment où j’aurais une famille, un mari, des enfants je ne me vois pas continuer. C’est très compliqué, déjà je vois très peu ma mère et mes sœurs. Alors, si j’ai des enfants pour qu’ils ne voient leur mère qu’une fois sur deux, ce n’est pas bien. Ce n’est pas compatible, genre du tout”.