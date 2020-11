Wejdene, maman, elle présente sa “fille” sur la toile, on adore !

Wejdene aime les animaux et le fait savoir sur les réseaux sociaux. Ce mardi 17 novembre, la chanteuse a présenté sa fille sur son compte Instagram. Une publication qui a fait craquer les internautes. Explications.

Wejdene fait le buzz à chaque apparition

Depuis son premier succès “Anissa”, la jeune fille de 16 ans continue à multiplier les succès et est de plus en plus regardé sur les réseaux sociaux. Si bien, que Wejdene ne peut plus faire n’importe quoi, sans que quelqu’un ne réagisse . Ainsi, lorsqu’elle fait participer un ours dans son dernier clip, ça ne passe pas : “Un ours noir n’a rien à faire dans un clip vidéo. Nous avons écrit ce matin à Wejdene pour l’informer sur la souffrance des animaux captifs et espérons qu’entre elle et l’exploitation des animaux en captivité, c’est terminé, c’est fini !” avait notamment déclaré l’association PETA.

😡Il vous « manque trop » @WejdeneOfficiel ? Ce qu’il manque à ce pauvre petit singe, c’est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel, c’est de ne pas être auprès de sa mère, c’est de ne pas être déguisé… ET de ne pas être exploité par des humains ! pic.twitter.com/aW51Hen7NE — 30 Millions d’Amis (@30millionsdamis) November 16, 2020

Malheureusement pour elle, ça ne s’arrête pas là. Wejdene a partagé une photo de sa visite dans un zoo privé de Dubaï. On y voit un singe habillé dans un pull de Simba du «Roi lion» qui se débat dans les bras de la jeune femme. En légende, elle a écrit : “Il me manque trop“. Une phrase qui n’a pas plu à l’association 30 millions d’amis : “Il vous “manque trop” Wejdene ? Ce qu’il manque à ce pauvre petit singe, c’est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel, c’est de ne pas être auprès de sa mère, c’est de ne pas être déguisé… ET de ne pas être exploité par des humains“.

Wejdene présente son nouvel animal de compagnie

Si Wejdene n’a pas pris le temps de répondre aux différentes critiques, elle poursuit son rêve et profite de la vie au maximum, surtout en ce moment. La jeune femme de 16 ans, poursuit son bonhomme de chemin et assume aimer les animaux. Car oui, malgré ses petites bourdes, elle adore les animaux. La preuve, ce mardi 17 novembre, la chanteuse a déclaré avoir d’adopté un petit chat. Fière d’être devenue la “maman” du chaton blanc, l’interprète de “Anissa” a partagé une photo avec en légende : “Ma fille“.

Alors non, Wejdene n’est pas enceinte, si c’est ce que vous pensiez, pas pour tout de suite, la chanteuse est bien trop jeune. Mais vous pouvez profiter de la photo de son petit chaton. Il est mignon n’est-ce pas ? Nous en tout cas on aimerait en avoir un comme ça chez nous.