Wejdene n’est « plus vierge »? Ces révélations sur Instagram qui font le méga buzz

Wejdene choque une bonne partie de ses fans à cause de son récent freestyle. En effet, la chanteuse y évoque l’histoire d’une jeune femme qui s’est « offerte » trop tôt à un garçon dont elle était amoureuse. Fallait réfléchir est le nouveau titre de Wejdene qui est déjà prêt à faire un carton. Mais les internautes se demandent si la chanteuse parle de son vécu dans son texte. LDPeople vous raconte tout !

Wejdene vient-elle d’avouer un détail important de sa vie privée ?

Wejdene continue de surfer sur la vague du succès. Rien ne semble pouvoir arrêter l’élan de l’adolescente qui s’est faite connaître sur TikTok. Depuis son envol avec son tire Anissa et son désormais incontournable « tu hors de ma vue », la jeune femme s’installe dans l’industrie musicale comme un chef. Mais le revers de la médaille du succès ce sont les rumeurs et les polémiques qui accompagnent chacun de ses faits et gestes. En effet, la communauté de fans de Wejdene ne cesse de grandir. Et autant dire que tous les abonnés de la chanteuse ne lui veulent pas que du bien.

Ce sont près de 2 millions d’internautes qui sont abonnés au compte Instagram de Wejdene. Nombreux sont alors ceux et celles qui ont découvert le fameux freestyle de l’artiste. Un freestyle aux paroles explicites qui ont choqué une bonne partie de ses abonnés. En effet, certains la disent trop jeune pour évoquer une relation telle qu’elle la décrit dans son texte. D’autres se demandent alors si Wejdene parle d’elle ou si il s’agit d’une fiction ou de l’histoire de l’une de ses connaissances. Car la demoiselle de ce texte n’est plus vierge et le regrette, d’où le titre Fallait réfléchir.

Une recette du succès bien rodée

Wejdene continue néanmoins de procéder avec sincérité, travail et émotion. Sa voix et sa technique se perfectionnent. Et au niveau marketing, elle est dans le haut du tableau. En effet, avec des textes qui laissent planer l’ambiguïté, elle intrigue, choque et fascine. Ainsi, elle fait parler d’elle sur tous les tableaux. Ses détracteurs et ses fans lui font de la publicité de la même manière. Wejdene a certainement conscience que son texte va choquer. Mais elle pourra toujours s’en défendre en expliquant avoir inventé cette histoire afin de mettre en garde les jeunes femmes qui hésitent à sauter le pas.

La chanteuse met un point d’honneur à différencier sa vie privée de sa vie professionnelle. Alors que ses abonnés se demandent si elle est en couple, Wejdene laisse planer le doute plutôt que de répondre franchement. Une polémique du même ordre était mise en place autour de son âge avant la sortie de son premier album. Une stratégie payante puisqu’elle fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. LDPeople ne saurait donc précisément vous dire que Wejdene parle d’elle ou non dans son texte. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’elle sait très bien ce qu’elle fait et va continuer encore longtemps de profiter de son succès.