Wejdene: On vous dévoile tout sur la chanteuse, son salaire, son couple supposé (nos révélations)

Wejdene est arrivée comme une comète et s’est fait une place dans l’industrie musicale très rapidement. Grâce à son titre désormais culte, Anissa, Wejdene est aujourd’hui une artiste incontournable de la scène française. Alors évidemment, ses fans s’interrogent sur ce qu’il se passe derrière l’image de la chanteuse. Sa vie privée questionne et les rumeurs sur ses relations sentimentales sont légions. LDPeople vous propose donc de faire le point sur ce qu’il se passe vraiment dans le vie de Wejdene. Star de la chanson à 16 ans, que gagne-t-elle financièrement ? Et quelles sont ses idylles ?

Wejdene et ses histoires de cœur supposées

Wejdene a percé grâce à TikTok en avril 2020. Au mois de septembre 2020, elle sort son premier album. Ses fans sont de plus en plus nombreux et en manquent rien des actualités de la star. Ce dernier était certifié disque d’or en seulement un mois ! La carrière de la chanteuse démarre sur les chapeaux de roues. Faudra-t-il encore que Wejdene sache garder la tête froide et travaille pour rester au top. Le domaine dans lequel elle a choisi d’exercer n’est pas tendre et demande un engagement à plein temps. Heureusement, la jeune fille est passionnée et est entourée de personnes qui veille à ce qu’elle ne s’égare pas dans les méandres de la gloire. Mais dans son entourage, Wejdene a-t-elle une personne spéciale à son cœur ? C’est une question que ses fans lui posent sans cesse et sur laquelle elle reste élusive.

Les rumeurs lui prêtent différentes histoires d’amour. Avec le Youtubeur Michou récemment par exemple. Mais cet dernier a démenti être en couple avec l’adolescente. Invité sur le plateau de TPMP en octobre dernier, il a mis les choses au clair. Avant cette rumeur, certains imaginaient que Wejdene était en couple avec son manager, Feuneu. Encore une fois, il n’en est rien. En revanche, Feuneu a parlé de sa rencontre avec Wejdene. Si il a signé la chanteuse sur son label, c’est qu’elle était alors en couple avec YKM, un artiste proche de Feuneu, déjà engagé chez Guette Music. Sur cette affaire, les fans soupçonnent Feuneu de faire de la publicité à un autre artiste de son label en jouant sur les interrogations du public de Wejedene. Mais qui sait ?

Un succès qui rapporte !

Enfin, son clip J’peux dead avait relancé de nouvelles rumeurs. Elle y apparaissait aux côtés de l’acteur Liam Pierron et les fans se sont pris au jeu. Quoi qu’il arrive, Wejdene reste discrète et laisse les rumeurs courir afin de faire parler d’elle. Et en ce qui concerne son salaire, elle toucherait aux alentours de 4 000 euros par semaine. La jeune fille indiquait rester prévoyante et investir pour l’avenir. Consciente de son jeune âge, Wejdene fera son possible pour faire carrière dans la musique en gardant la tête sur les épaules. Mais cela ne l’empêche pas de s’amuser à Dubaï en compagnie de ses amis !