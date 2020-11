Wejdene récidive, s’affiche avec un singe déguisé, les associations pour les animaux s’insurgent à nouveau

Devenue une star incontournable de la scène française, la chanteuse Wejdene est très présente sur les réseaux sociaux. Néanmoins certaines de ses sorties médiatiques semblent ne pas plaire à tout le monde. Récemment, la jeune femme a publié un cliché sur lequel elle apparaît avec un petit singe déguisé. Dès lors, certaines associations de défense des animaux s’insurgent. De plus, Wejdene serait apparemment coutumière du fait.



Wejdene déclenche des réactions très négatives sur la toile



Une adolescente méga-star



Âgée seulement de 16 ans, Wejdene est une des nouvelles stars du R’n’B français. Depuis 2019, elle ne cesse de faire la une de l’actualité. Après ses titres J’attends et J’peux dead, elle connaît une véritable gloire depuis avril 2020 avec son titre Anissa. En effet à cette date, elle crée un énorme buzz sur TikTok avec cette chanson qui devient d’ailleurs un disque de platine. En août dernier, son quatrième opus intitulé Coco devient tout simplement le meilleur démarrage pour une chanson française sur YouTube.



Devenue la star préférée des ados, l’artiste compte aujourd’hui plus de 60 millions de vues sur YouTube. Malgré son jeune âge, elle se présente comme une artiste engagée. Pour preuve, sur sa pochette d’album, elle se représente en présidente de la République. Car comme elle explique, seul des hommes ont atteint cette fonction. ” Il n’y a jamais eu de présidente fille. Ce serait trop cool que je sois présidente en mode présidente fille “. Par contre, Wejdene est décriée sur un autre sujet. Aujourd’hui elle est attaquée pour avoir à deux reprises posée avec des animaux sauvages. Depuis, une véritable polémique est née.



😡Il vous « manque trop » @WejdeneOfficiel ? Ce qu’il manque à ce pauvre petit singe, c’est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel, c’est de ne pas être auprès de sa mère, c’est de ne pas être déguisé… ET de ne pas être exploité par des humains ! pic.twitter.com/aW51Hen7NE — 30 Millions d’Amis (@30millionsdamis) November 16, 2020

Un ours et un singe en captivité



Sur son compte Instagram, Wejdene publie un souvenir de son voyage à Dubaï. Lors de ce séjour, on peut voir la jeune chanteuse s’afficher avec un bébé singe dans les bras. Déguisé, le petit animal fait partie d’un refuge situé aux Émirats arabes unis. Mais cette sortie a eu le don d’énerver des associations de défense des animaux. Immédiatement la Fondation 30 millions d’amis a réagi par un message sur Twitter. Dans sa publication, Wejdene ajoute que ce petit singe lui manque trop. L’association en charge de la défense des animaux a donc repris ses mots pour critiquer ce choix. ” Ce qu’il manque à ce pauvre petit singe, c’est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel “. Le tweet de 30 millions d’amis précise également que ce qui manque à ce petit animal, c’est sa mère. Et rajoute que surtout, il ne devrait ni être déguisé ni exploité par des êtres humains.

En réalité, ce n’est pas la première fois que Wejdene est l’objet de ce genre de critiques. Puisque dans son clip 16, ses fans la découvrent aux côtés d’un ours pour les besoins du tournage. Rapidement, la ligue des animaux s’était insurgée d’exploiter un animal pour les besoins de sa promotion. Les défenseurs de la nature ont donc interpellé Wejdene pour la sensibiliser à la cause animale. Une autre association, PETA a également fait savoir à la chanteuse qu’elle n’appréciait pas du tout son comportement. PETA a instamment prié la chanteuse de ne plus promouvoir la captivité des animaux sauvages. À ce jour, aucune réaction de l’adolescente n’a encore été constatée.

Bonjour @WejdeneOfficiel, l’exploitation animale dans votre clip, était-ce vraiment nécessaire ? En ces temps difficiles et de confinement, vous devriez d’autant plus prendre conscience de la souffrance de toute une vie en captivité.#StopCaptivité pic.twitter.com/O07lqofJf3 — La Ligue Des Animaux 🐾 (@LigueDesAnimaux) November 9, 2020

