Wejdene s’affiche en “maillot de bain”, elle fait le buzz sur la Toile !

Wejdene est la nouvelle artiste qui cartonne dans la sphère musicale. À seulement 16 ans, elle est un véritable phénomène. Incroyable mais vrai, son titre Anissa devient disque de platine en l’espace de quelques semaines. Mais Wejdene ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Heureuse de se faire remarquer, elle enchaîne avec la sortie d’un album, intitulé 16, et compte bien battre le fer tant qu’il est chaud. 2020 est l’année de sa révélation mais elle ne va pas disparaître de sitôt. Et pour cela, elle maîtrise les codes d’Instagram à merveille. En effet, elle aussi succombe au fait de prendre la pose en petite tenue sur les réseaux sociaux.

Wajedene se fait sa place dans l’industrie musicale

Wejdene est une adolescente qui vit pour sa musique. Influencée par le RnB notamment, elle a aussi bénéficié de l’expérience de son père. Car le père de Wejdene n’est autre que Badra Zarzis, un chanteur multi-instrumentiste célèbre en Tunisie. Ainsi, depuis sa plus tendre enfance, Wejdene chante et c’est elle qui écrit ses propres textes. Le succès de son titre Anissa est aussi dû à cela car elle y fait un raccourci qui transforme “hors de ma vue” en son désormais iconique “tu hors de ma vue”. Grâce à TikTok, l’application la plus populaire du moment, elle devient incontournable en quelques semaines. Anissa est alors certifié disque de platine et donne un nouveau souffle à la détermination de la jeune artiste.

Wejdene ouvre son compte Instagram en 2019 et maîtrise les codes de la plateforme. En effet, il n’a pas échappé à l’adolescente ce qui y fait le buzz. Alors, elle aussi se met en scène dans des petites tenues pour faire parler d’elle. Et cela fonctionne ! En revanche, elle sait aussi que ce procédé est à double tranchant. Alors, elle prendra soin de désactiver les commentaires sous ce genre de publications.

Wejdene: Une chanteuse à la carrière prometteuse

La chanteuse est souvent comparée à la nouvelle Aya Nakamura. Peut-être même que les deux artistes signeront une collaboration dans les années à venir. Son titre Coco vient d’être certifié disque d’or. Et son premier album cumule 17 000 ventes dès la première semaine suivant sa sortie, le 25 septembre dernier. La belle n’a donc pas fini de créer le buzz sur la Toile. Et elle semble avoir une recette infaillible pour les déclencher. Suivie par 1,5 millions de fans sur Instagram, Wejdene est en train de poser les bases d’un empire. Rien ne semble pouvoir se mettre en travers de sa route vers le succès. Ses clips sont aussi colorés que ses titres et ils sont encore nombreux à ne pas encore avoir vu le jour.

En attendant, ce sont les rumeurs qui entretiennent la notoriété de Wejdene sur les réseaux sociaux. Notamment la rumeur d’une idylle avec le Youtubeur Michou qui bat tous les records. Elle prend la suite de celle sur son âge qu’elle n’a révélé qu’à la sortie de son album. Et d’une autre qui lui prêtait une romance avec l’acteur Riadh Belaïche.