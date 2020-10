Wejdene secoue la Toile: une grande annonce, un départ? C’est le choc pour ses fans!

Wejdene a fait parler d’elle ses derniers temps sur les réseaux sociaux. En effet, la désormais célèbre chanteuse de 16 ans n’a pas fait dans la finesse. Ce sont deux grands coups de communication qu’elle semble avoir mis en place. Car tour à tour, c’est l’annonce de son départ et un appel aux votes pour les NRJ Music Awards qui se font suite. Wejdene a fait monter ses fans dans des montagnes russes et ils tentent de se remettre de leurs émotions. Nous vous expliquons tous les détails de ces deux grands moments des réseaux sociaux autour de l’actualité de Wejdene, dans la suite de cet article.

Wejdene met ses fans dans tous leurs états

Wejdene est devenue une artiste incontournable de la scène musicale française en quelques mois seulement. Aussi, du haut de ses 16 ans, il serait normal qu’elle ait du mal à gérer la pression. Mais ce serait tout le contraire, la jeune femme semble très bien savoir comment gérer la communication autour de son image. En effet, elle faisait deux annonces chocs à la suite. D’abord, le lundi 26 octobre, les fans de Wejdene paniquent. Ils ne peuvent plus accéder à son compte Instagram ni même à celui de Feneu, son manager. Puis, sur Twitter, elle publie un message qui laisse entendre que sa carrière est terminée. De quoi interpeller ses fans et les faire réagir en masse sur les réseaux sociaux.

Je suis prête à partir ❤️ pic.twitter.com/122yTwV6JO — WEJDENE 👑 (@WejdeneOfficiel) October 24, 2020

Un coup de maître pour mobiliser ses abonnés ?

Mais Wejdene est-elle vraiment prête à faire une croix sur ce succès dont elle rêvait ? Quitter l’industrie musicale qui est si compliquée à intégrer ? Pas vraiment visiblement. En effet, quelques jours plus tard, le mercredi 28 octobre, elle est bel et bien de retour. Ses fans se réjouissent d’enfin retrouver le compte Instagram de la chanteuse. Et Wejdene profite alors de cette grande attention pour lancer un appel aux votes à ses abonnés. Car les scrutins pour les NRJ Music Awards sont ouverts. La jeune chanteuse est nominée dans deux catégories et ce sont les fans qui choisiront les gagnants en votant. Pour la voir remporter le prix de l’Artiste Féminine de l’Année et celui de Révélation de l’Année, ses fans doivent donc se mobiliser.

Ainsi, la disparition temporaire de Wejdene des réseaux sociaux et son message énigmatique supposant un arrêt de sa carrière seraient des coups de communication ? C’est effectivement ce que pensent beaucoup de personnes. Mais il faut bien admettre que si cela est cas, c’est un tour de force très bien calculé. Car Wejdene réussit à attirer l’attention de tous ses fans afin que personne n’ignore qu’il est l’heure de voter pour elle. De plus, c’est dans une vidéo partagée en story sur son compte Instagram que la chanteuse évoque les NRJ Music Awards avec ses abonnés. Une vidéo dans laquelle Wejdene fait preuve d’humilité, d’émotions et ses fans peuvent se rendre compte à quel point il s’agit d’un événement important pour elle. Alors, plus de doutes, la jeune femme n’est pas prête de mettre un terme à sa carrière.