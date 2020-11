Wejdene: son manager Feneu au coeur d’énormes polémiques, il s’exprime et balance tout!

Devenue une véritable star en quelques mois, la chanteuse Wejdene ne cesse de faire tourner les têtes. Toute cette attention, la jeune femme la doit notamment à son manager Feneu. D’ailleurs, les internautes s’intéressent beaucoup à cet homme. Peut-être même trop à son goût.

Le Manager de Wejdene visiblement agacé

Feneu bien décidé à s’expliquer

Âgée seulement de 16 ans, Wejdene est devenue une véritable star. Depuis cette année, tout semble sourire à la jeune femme venue de Saint-Denis. Pourtant, rien ne pouvait laisser présager un tel conte de fées. Repérée sur les réseaux sociaux, l’artiste ne cesse de battre des records. Pour preuve, son dernier clip, diffusé dans une story Instagram, compte déjà plus de 100 000 vues.

Très bien entourée, Wejdene est parfaitement conscience de la chance qui s’offre à elle. Et un homme en particulier a contribué à ce succès. En effet, son manager Feneu lui apporte une aide très précieuse. Pourtant certains fans de l’artiste se sont plongés dans le passé de cet homme. Et selon plusieurs internautes, Feneu aurait un passé quelque peu sulfureux.

Voir cette publication sur Instagram Rendez vous demain sur YARD. ❤️ 21H Une publication partagée par Passe par Feuneu 🧠 (@feuneu_) le 6 Nov. 2020 à 2 :21 PST

Le manager de Wejdene s’explique

Dans une récente interview sur YouTube, Feneu a décidé de se livrer : ” Wallah que ça fait mal. Quand tu sais que toi tu donnes tout pour tes artistes et qu’on te descend comme ça, qu’on ose dire que t’es mauvais, ça m’a déchiré. Il y a des mots qui font plus mal que des coups “. En effet, l’homme de confiance de Wejdene semble totalement hors de lui par les accusations proférées sur les réseaux sociaux. Dès lors, il ne comprend pas ce déchaînement de haine.

Car pour lui, il fait tout ce qu’il faut pour connaître la réussite. D’ailleurs, cet acharnement aurait pu lui coûter la vie : ” il y a 5-6 mois, j’étais dans le coma. Pourquoi ? À cause du travail, à cause du stress… Tellement j’aime ce que je fais, tout ça me rend ouf “. Pour lui, cette haine viendrait d’une certaine jalousie. En effet, aussi bien lui, que sa protégée peuvent susciter des réactions très vives. ” Tête de ma mère, elle fait rien de mal, mais les gens de la communauté n’acceptent pas quand tu es plus haut qu’eux, c’est comme ça. C’est depuis la nuit des temps, c’est mental. C’est un noir qui tue un noir, c’est un rebeu qui tue un rebeu “.

Mais malgré ces critiques, Wejdene sait ce qu’elle doit à son manager. D’ailleurs dans son dernier album intitulé 16, elle lui rend hommage. ” Ce son s’appelle 16. Car c’est dans celui-ci que je m’ouvre à vous, je parle des critiques qui me blessent, d’argent de Feneu, de ma vie qui a changé quoi ! “. Et pour cause, ce directeur du label indépendant de musique Guette Music a changé la vie de la jeune femme. Après son tube Anissa sur TikTok le manager l’a très vite repérée.

À force de travail, il a fait d’elle une véritable star. Alors recevoir des critiques aujourd’hui lui est simplement insupportable. Mais d’un autre côté, il peut se consoler. Puisque sa protégée sait se montrer reconnaissante. Et surtout, le succès est au rendez-vous !