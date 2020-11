Wejdene taclée violemment dans Incroyable Talent par Eric Antoine suite à son passage raté!

Wejdene: De son côté, Mardi 3 novembre 2020, Karine Le Marchand présentait un nouveau numéro de “La France a un incroyable talent” sur M6. Sur scène, le couple de chanteurs Lise et Christian a fait un flop. Eric Antoine en a profité pour lancer une belle critique à Wejdene, doutant de son succès.

Dans cette émission de divertissement, les jurés doivent émettre des critiques envers les candidats, bonnes ou mauvaises. Mais cette fois-ci, Eric Antoine s’est carrément lâché sur Wejdene, qui n’a jamais mis les pieds dans l’émission !

Tous les deux Lorrains, Lise et Christian ont poussé la chansonnette sur un titre original qu’ils ont intitulé Sortir. Pas de chance pour eux. Ils n’ont pas convaincu le jury composé d’Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Eric Antoine.

“ Les gens se disent, y a peut-être un public pour ça. Y a pas de public.”

Eric Antoine s’est ouvertement moqué d’eux : “J’ai adoré, c’est du pur génie, c’est la liberté. J’ai envie de courir nu et de manger du pangolin. Dès que je retrouve du réseau, je m’abonne à votre chaîne, je l’écoute tous les jours“. De son côté, Sugar Sammy a critiqué les autres jurés pour avoir donné de l’espoir au couple de chanteurs : “J’adore comme vous donnez espoir à ces gens-là. Les gens se disent, y a peut-être un public pour ça. Y a pas de public.”

Le magicien de 44 ans a aussitôt rebondi pour balancer une belle punchline sur Wejdene : “Eh les amis, il y a un public pour Wejdene, alors il y a un public pour tout. J’ai envie de vous dire qu’il y a un public pour tout.”

“J’étais pas au courant qu’il fallait un verbe.“

A seulement 16 ans, Wejdene peut se vanter d’être la révélation de 2020. Mais elle compte beaucoup de détracteurs. Car la jeune femme ne maîtrise pas la langue française, voire pas du tout. “J’étais pas au courant qu’il fallait un verbe“, avait-elle confié à Yann Barthès, en parlant de son titre Anissa où elle chante : “Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue.”

Wejdene, entre succès fulgurant et moqueries sur internet

Suite à cette interview dans le Quotidien début septembre, les internautes l’ont tourné en dérision : “Bref après avoir vu Wejdene dans Quotidien, je ne lui donne même pas deux ans de « carrière »”, “On a eu Aya Nakamura, maintenant on a Wejdene. Rassurez-vous, bientôt elle ne sera plus là. Mais on aura pire à la place”, “Quotidien, quelle honte votre invitée… Le niveau descend bien bas…”, ou encore “Mon dieu , mais comment une émission comme la vôtre peut recevoir Wejdene. Décadence de la musique et de la jeunesse d’aujourd’hui. C’est affligeant !”, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux.