Wejdene terrassée par une maladie “foudroyante” Elle ne retient pas ses larmes

Wejdene est la chanteuse en vogue du moment. Elle cartonne depuis la sortie de son titre Anissa qui a des paroles accrocheuses, dont la fameuse punchline Tu hors de ma vue. Wejdene devient alors une incontournable de la scène française. Malgré beaucoup de critiques, elle vient de sortir son premier album et le succès est assurée pour la jeune femme. Le 24 septembre dernier, Wejdene est invitée par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et l’animateur va la surprendre en faisant venir deux de ses plus grandes fans sur le plateau. Deux jeunes filles qui ont une histoire bouleversante à raconter et qui va émouvoir Wejdene aux larmes.

Wejdene craque sur le plateau de Touche pas à mon poste ?

Wejdene commence tout juste à se faire à sa notoriété. Travailleuse acharnée, elle ne s’attendait pas à percer si rapidement et à avoir autant de succès. Mais fière de son parcours, elle continue de mener sa carrière qui vient de décoller en flèche. Elle reçoit le soutien de nombreux artistes malgré les critiques virulentes de certains anonymes. Personne ne peut nier que Wejdene est un phénomène musical, que l’on aime son style ou non. La sortie de son album 16 va continuer de faire grimper sa côte et qui sait jusqu’où ira la jeune femme. Elle est alors invitée sur de nombreux plateaux de télévision tel que Quotidien ou ici, Touche pas à mon poste.

Wejdene va être témoin d’un histoire bouleversante

Cyril Hanouna fait un bel accueil à Wejdene. Mail il lui a également préparé une surprise qui va la bouleverser. En effet, la production de l’émission reçoit souvent des vidéos de fans. Et l’une d’elle ne pouvait qu’émouvoir tout le monde. Il s’agissait d’une vidéo réalisée par la tante de deux petites filles, Elisa et Lynna. Ces deux enfants sont des fans incontestées de Wejdene et rêvaient de la rencontrer. Si C8 n’a pas pu refuser cette requête aux petites c’est qu’elles traversent une période terriblement triste. Elles sont récemment perdu leur mère, emportée par une maladie fulgurante. Wejdene écoute leur histoire mais elle ne pourra pas retenir ses larmes. Car elles vivent, depuis la mort de leur mère, avec leurs grand-parents et le quotidien n’est pas facile.

Voir cette publication sur Instagram 00h 😻 Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 24 Sept. 2020 à 11 :56 PDT

Cyril Hanouna régale ses fans

Malgré tout l’amour que Raphi et Marie-Rose leur portent, ils n’ont pas les moyens de faire en sorte que Lynna et Elisa profitent de la vie. Mais quel beau cadeau alors pour ces enfants de rencontrer Wejdene ! C’était un rêve pour elles. Aussi, Cyril Hanouna va leur faire des cadeaux dont elles se souviendront. Des jouets, des vacances et un séjour dans un parc d’attractions, en plus de rencontrer leur star favorite. De plus, l’animateur de C8 dira aux grand-parents et aux petites filles qu’ils peuvent compter sur lui pour les aider à l’avenir si ils sont dans le besoin. Une histoire bouleversante et des gestes tout aussi attendrissants. Wejdene craque sous le poids de l’émotion et laisse échapper quelques larmes. C’est de la joie en barre que reçoivent les petites filles grâce à leur passage dans Touche pas à mon psote.

Bravo baba pour ton geste… ces petites filles ont perdu leurs maman mais elle est toujours là au près d’elle. Merci ! #TPMP — FemmeDeMilitaire🇫🇷 (@Cynthia971_972) September 24, 2020

La chanteuse est en tournée promotionnelle pour la sortie de son tout premier album

Cyril Hanouna ne manque pas une occasion de régaler ses fans. Faire plaisir à ces petites filles était un moment fort de l’émission du 24 septembre denier. Wejdene n’a pas réussi à empêcher ses larmes de couler. Mais elle a tout de même assuré pour la promotion de son album alors qu’elle n’a pas encore beaucoup d’expérience en plateau de télévision. Wejdene avance malgré les critiques et pourra compter de plus en plus sur une base de fans solide. En effet, petit à petit, le public va se faire à l’idée qu’elle a du succès et ceux qui n’apprécient pas son style pourront gentiment arrêter de l’écouter et de perdre leur temps à tenter de la descendre. Wejdene ne va pas stopper sa carrière pour satisfaire ceux qui lui disent qu’elle n’a pas de talent.

Elle va continuer de travailler dur et de faire ce qu’elle aime, n’en déplaise à ses détracteurs. Wejdene est conscience de sa chance et ne va pas la laisser filer. Elle sait aussi que c’est grâce à ses fans qu’elle peut profiter de sa notoriété et pour les remercier, elle organise des concours. En effet, Wejdene prépare une surprise pour ses fans. Elle organise un tirage au sort parmi ceux et celles qui posteront une photo d’eux avec son nouvel album dans les mains.

Wejdene travaille dur et va poursuivre ses efforts

Si son passage sur le plateau de Touche pas à mon poste a bouleversé Wejdene, elle reprend ses esprits pour continuer ses affaires. Des rumeurs voudraient aussi qu’elle envisage de collaborer avec Aya Nakamura. D’après ses propos chez Cyril Hanouna, ce ne serait pas pour tout de suite. Mais la porte reste donc ouverte pour une collaboration future.

Rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension de Wejdene dans le monde de la musique. Qui sait jusqu’où cette jeune fille de 16 ans, qui a encore beaucoup à apprendre, pourra aller ?