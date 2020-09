Wejdene TPMP est accusée de fortes tricheries ! Ya t'il anguille sous roches ? on vous dit tout !

TPMP recevait la chanteuse Wejdene pour la promotion de son nouvel et tout premier album. Du haut de ses 16 ans, Wejdene cartonne et n’a pas fini d’épater ses fans. En revanche, sur le plateau de TPMP comme ailleurs, personne n’oublie que son titre phare Anissa la and célèbre notamment grâce, ou à cause, d’une énorme faute de français dans les paroles. Alors que, forte de son succès, Wejdene suit à présent des cours à domicile, les chroniqueurs de TPMP et Cyril Hanouna vont lui poser des questions afin de tester son niveau scolaire. Wejdene va tellement bien s’en sortir que les internautes vont imaginer qu’elle triche. A-t-elle eu accès aux questions avant ? Savait-elle quoi réviser ? A-t-elle une oreillette cachée pour que les réponses lui soient soufflées ? Personne ne veut croire que la chanteuse soit aussi douée.

TPMP accueille Wejdene pour la sortie de son premier album

Les chroniqueurs de TPMP étaient très fiers de recevoir Wejdene en plateau. Mais certains retiennent et s’accrochent à sa faute de français et imaginent qu’elle n’est donc pas une très bonne élève. Cependant, malgré la complexité du quizz de Cyril Hanouna, leurs tentatives de prouver son manque de culture échouent les unes après les autres. En revanche, les internautes s’attendaient également à ce que Wejdene brille par ses erreurs ou ses fausses réponses. Alors, ils cherchent par tous les moyens à expliquer sa réussite au quizz. Selon la majorité des internautes s’exprimant à ce sujet sur Twitter, Wejdene avait une oreillette dans laquelle toutes les réponses lui étaient soufflées. Impensable pour eux d’imaginer que la chanteuse connaissent ses cours sur le bout des doigts.

Les internautes n’en reviennent pas de la précision des réponses de Wejdene dans TPMP. Comme les chroniqueurs, ils ne peuvent se résoudre à constater qu’elle connaît ses cours alors qu’elle a fait une telle faute de français dans les paroles de son titre Anissa. De plus, plusieurs journalistes ont déjà demandé à Wejdene si cette faute était volontaire. Car son “tu hors de ma vue” aurait pu être un calcul très rentable pour faire buzzer son titre. Mais la chanteuse admettait humblement son erreur. Alors, les internautes ont bien du mal à accepter que Wejdene soit en fait parfaitement capable de répondre aux questions du quizz de TPMP.

Les internautes imaginent qu’elle triche pour répondre au quizz

Après tout les erreurs sont humaines et en faire une ne signifie pas que l’on en fera toute sa vie. Mais les internautes préfèrent imaginer que Wejdene ne joue que la comédie. Sur Twitter, ils s’en prennent tous à la jeune femme, la soupçonnant de tricher grâce à une oreillette.

Wejdene elle peut dire merci à l’oreillette pour les réponses #TPMP — flo (@lamar_sky) September 24, 2020

Vous avez vu la tête de Wejdene quand Cyril pose les questions ? Elle baisse la tête le regard dans le vide comme si elle écoutait ce qu’on lui disait dans une oreillette #tpmp — Lana Del Hess (@ouimagateeee) September 24, 2020

La wejdene elle fais des grosses erreurs de français et genre elle c’est conjugué je ne sais plus quoi a l’imparfait du subjonctif du pluriel blabla… Y a une oreillette derrière on est pas dup #TPMP — • Soraya • (@elviira75) September 24, 2020

Wesh wejdene elle a dit «tu hors de ma vue » et la comme par hasard elle arrive sur #TPMP et c’est Einstein — mohh695🇹🇳🇹🇳 (@moh6951) September 24, 2020

Pfffffffffff à d’autres pas à moi Wejdene connaissait déjà les réponses 😂😂😂 #TPMP — Laureen Grace Diese (@DieseGrace) September 24, 2020

Les critiques que Wejdene encaisse sont virulentes

Des remarques acerbes et des commentaires sans retenus. Wejdene va devoir apprendre à laisser parler les gens sans se sentir blessée si elle veut continuer d’encaisser les critiques. Car la jeune femme n’a que 16 ans et elle est déjà certifiée disque de platine pour son morceau Anissa, découvert du public pendant l’été. Tout va très vite pour cette adolescente. Invitée sur le plateau de TPMP, elle a pu compter sur la bienveillance des chroniqueurs et de Cyril Hanouna. Mais elle peut surtout être fière d’avoir réussi à répondre à toutes les questions, souvent même avant les chroniqueurs qui pensaient qu’elle en serait incapable.

Voir cette publication sur Instagram 00h 😻 Une publication partagée par TU HORS DE MA VUE 💋 (@wejdene.bk) le 24 Sept. 2020 à 11 :56 PDT

De plus, le jour de son passage dans TPMP était aussi le jour du lancement de son album. À minuit le 24 septembre dernier, 16, le premier album de Wejdene sortait. L’occasion d’une célébration immense pour elle et pour ses proches. En effet, le succès est encore récent mais le travail est là depuis le début. La jeune chanteuse redouble alors d’efforts et compte bien continuer à surfer sur la vague de sa gloire. Que certains pensent qu’elle n’est que temporaire est une chose, Wejdene fera tout pour qu’elle perdure.

TPMP consacre l’intelligence de Wejdene, quoi qu’en disent ses détracteurs

Personne ne peut donc dire avec certitude que Wejdene possédait une oreillette ou non. Mais en revanche, tout le monde s’accordera pour dire qu’elle ne lâche pas le morceau. Battante pour ses sons comme pour son éducation, Wejdene tenait certainement à montrer que la célébrité ne l’empêcherait pas de continuer d’apprendre. Si elle ne se rend plus dans son école depuis qu’elle est célèbre, elle explique prendre des cours à domicile. Pas de doutes, elle continuera de le faire jusqu’à avoir son baccalauréat et pourra faire taire les jaloux qui imaginent qu’elle est une imbécile. En effet, ce n’est pas donné à tout le monde de se faire une place dans le top des ventes de musique. Consciente qu’elle devient un modèle pour toute une génération, Wejdene profite de TPMP pour montrer que l’école reste importante dans sa vie.

Ceux qui pensaient qu’elle n’avait pas le niveau ne pouvaient donc qu’imaginer qu’elle triche. Cette question restera en suspend car la chanteuse à d’autres choses à faire que de perdre du temps à ce sujet.