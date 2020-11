Wejdene victime de son succès, totalement dépassée par les évènements, elle se confie sur la toile

Wejdene poste très souvent des stories sur Instagram, mais en ce moment elle est un peu absente des radars réseaux sociaux et elle en a donné récemment les raisons.

Wejdene est devenue célèbre planétairement très vite. Elle s’est propulsée comme la révélation 2020 en quelques semaines seulement.

Une Aya Nakamura en plus jeune. Mais il faut aussi qu’elle vive sa période d’ado, comme tout le monde … Et elle se se légèrement dépassée par les événements à tout juste 16 ans …

Elle ne sait plus où donner de la tête avec tous ces projets … et elle serait à la limite du burn out.

Elle a voulu évoquer s fatigue mentale et physique du moment avec ses abonnés . En story Instagram, la diva a évoqué qu’elle avait en ce moment un « planning de ouf » à suivre cette semaine …

Selon la chanteuse elle meme, elle ignorait qu’elle aurait un tel planning à tenir … « Je ne sais pas comment faire », avoue-t-elle, à cran.

Wejdene : ELLE VEUX SES FANS « HORS DE SA VUE »

« C’est vraiment trop », se plaint-elle, au sujet de ses nombreuses prérogatives. Et de poursuivre « Il y a trop de préparatifs ». Mais aujourd’hui la jeune chanteuse peut souffler un peu, heureusement : « Ça va être mon seul jour à ne rien faire », explique-t-elle. « Du coup, je vais me faire à manger et je vais me poser », a-t-elle continué.

Mais ses fans ne manquent pas de lui envoyer des messages au sujet de son absence.« Des messages qui me disent ‘Wejdene, tu snappes plus trop, t’es plus trop active’. Je vous rassure, c’est voulu ». Il ne faut donc pas que les fans s’inquiète , prendre un peu de recul pour quelqu’un qui a autant de. Succès d’un coup, c’est tout à fait normal.

D’autres chats à fouetter donc pour l’interprète d’anisas ? Certainement.

« Ça m’a un petit peu saoulé les réseaux. Je reviendrai quand j’en aurai vraiment envie », a-t-elle lancé.

Mais la star et adolescente a voulu rassurer ses fans, elle a même offert un petit cadeau à ses fans ce mercredi 25 novembre à midi. « Vous allez être trop contents », avait-elle déclaré au préalable avec certitude !

Elle a notamment annoncé le « 16 TOUR », la tournée qu’elle organisera en France ainsi qu’en Suisse, en septembre et octobre 2021, quand on aura le droit de refaire des concerts.

Elle a donc fait un post afec la légende « Tellement heureuse de vous retrouver dans vos villes à très vite pour un show de fou 🤪🔥🔥 lien en bio 🎫🇫🇷

Marque le nom de ta ville ! »

Autre nouveauté pour Wejdene : sa collaboration avec la marque e-shop SHEIN, elle en devient donc égérie.

Et voici ce qu’on peut lire en commentaire de cette annonce qui a déjà fait 145000 vues :« Magnifique, comme d’habitude Wejdene ! La wig orange te va super bien en plus ! Elle est validée ! » « Félicitations ma belle, tu le mérites ! » « Bravo à toi, déjà l’égérie d’une marque à ton jeune âge, nous sommes fière de toi ! » Peut on ainsi lire sur le réseau social de l’acolyte de Feuneu !

Et surtout “breaking news” : Wejdene débarque dans l’aventure “Les Marseillais vs le reste du Monde 5 ” !