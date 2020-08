William et Harry se déchirent au sujet de Meghan: révélations explosives !

Selon le journaliste britannique Omid Scobie qui a écrit la biographie événement « Finding Freedom », il existerait de fortes tensions entre le prince William son frère Harry à sujet de Meghan Markle. William n’a pas apprécié la manière dont s’est passé le fameux Megxit.

Le journaliste Omid Scobie, vient de publier « Finding Freedom », un ouvrage événement qui évoque la relation entre Harry et Meghan Markle. Ce livre contient de nombreuses informations exclusives concernant plusieurs membres de la famille royale. Le journaliste, auteur des révélations a récemment été reçu sur la chaîne True Royalty TV. Omid Scobie a évoqué les tensions qui existent entre William et Harry. Le journaliste a indiqué que Meghan Markle avait une part de responsabilité importante dans cette situation. Le prince William était en colère contre son frère Harry et Meghan Markle car ils auraient “porté atteinte à la réputation de la famille royale” en diffusant un communiqué où ils indiquaient ne plus vouloir exercer leurs fonctions royales.

Les révélations d’Omid Scobie

Omid Scobie a donné des détails sur la relation glaciale entre William et Harry. William est apparemment très affecté par cette situation. « Ils ne se sont pas parlé durant une longue période, et cela va prendre du temps à revenir à la normale, » a-t-il précisé. Et d’enchaîné : « La distance entre les frères ne cesse de s’étendre depuis plusieurs mois ». La cause de tout cela ? Le Megxit. Cela reste en travers de la gorge de William car il a été vraiment surpris par la démarche de Megan Markle. « Les déclarations n’ont pas été débattues à l’intérieur de la famille. C’est vraiment ce qui a provoqué le plus de tort à William, parce qu’il porte deux chapeaux. Il n’est pas uniquement le frère, il est également le futur roi et il a pensé que cela avait constitué une atteinte à la réputation de la famille » a indiqué Omid Scobie.

William est en colère

« Tout ce qu’a fait Harry aurait dû être discuté en privé, estime William », a enchaîné Omid Scobie. Le journal The Sun toujours très bien informé, dispose d’une source proche de la famille royale britannique qui indique : « William et Harry ne se parlent plus comme avant depuis l’épisode du Megxit. La situation est tendue. Quant à Meghan et Kate, elle ne s’adresse plus la parole ». Au Royaume Uni, tout ce qui touche de près ou de loin à la famille royale passionne la population. Dans la presse, les moindres faits et gestes sont analysés. La reine Élisabeth qui a plus de 90 ans est très populaire au Royaume Uni. Dans les années qui viennent, c’est Charles qui va succéder à la reine et ensuite ce sera au tour de William. Charles risque de ne pas régner très longtemps. La vie des membres de la famille royale n’est pas de tout repos, ils sont continuellement traqués par les photographes.