Xavier “12 Coups de Midi”: nous avons des nouvelles de notre grand champion, voici ce qu’il est devenu !

Xavier: Les 12 coups de midi est l’émission la plus populaire de TF1. Elle est présentée par Jean-Luc Reichmann, qui est certainement l’un des animateurs télévisés les plus appréciés du public. Le plus grand des vainqueurs de l’histoire des 12 coups de midi c’était Eric. Il empochait plus de 920 000 euros en juin dernier. Xavier est le huitième de ce tableau des scores. Il participait à l’émission en 2013 et avait récolté plus de 335 000 euros de gains. Nous allons vous donner des nouvelles de ce candidat attachant, resté ami avec Jean-Luc Reichmann, car il est de retour en télé. En effet, Xavier a été remarqué sur le plateau de Questions pour un champion sur France 3.

Xavier, candidat dans Les 12 coups de midi, est de retour à la télévision

Xavier avait marqué les esprits des fans des 12 coups de midi. Même si il est passé sur le plateau de Jean-Luc Reichmann il y a bien longtemps, les fans ne l’ont pas oublié. En effet, il avait fait preuve de qualités rares que le public des 12 coups de midi apprécie. Sympathique, cultivé, bienveillant, amusant et respectueux, Xavier est aussi une personne humble qui ne fait pas les fanfarons. Une amitié a eu le temps de naître entre Jean-Luc Reichmann et Xavier durant ses plusieurs mois en plateau. En effet, il faisait partie des 12 coups de midi pour les épisodes diffusés allant du 5 janvier au 21 mars 2013.

L’animateur des 12 coups de midi a même été invité au mariage de Xavier. Et il était très heureux de s’y rendre. Tellement content qu’il partageait une image de lui en compagnie du jeune marié sur Instagram. De quoi continuer de rappeler Xavier aux bons souvenirs du public des 12 coups de midi. Grâce à ses gains dans l’émission de TF1, le jeune homme avait pu voyager à travers le monde pour la première fois et acheter un appartement.

Une autre émission qui met à l’épreuve la culture générale

Jean-Luc Reichmann et Xavier sont donc certainement encore en contact et devenus de bons amis. Mais cela ne signifie pas que l’animateur des 12 coups de midi donne forcément de ses nouvelles à tout bout de champs. Les fans de Xavier seront alors ravis de savoir qu’il est réapparu à la télévision et que ce ne sera pas la dernière fois. En effet, l’ancien candidat des 12 coups de midi est apparu sur le plateau de Questions pour un champion. Un jeu télévisé diffusé sur France 3 qui perdure depuis 1988 avec Julien Lepers à sa tête. Mais il a été remplacé par Samuel Étienne depuis février 2016.

Xavier se retrouvait donc à la télévision pour la deuxième fois de sa vie. Et il aimerait certainement pou voir participer à d’autres émissions. Sa culture générale et sa sympathie font de lui un candidat idéal pour de nombreux jeux télévisés. L’animateur des 12 coups de midi n’a pas manqué de faire un client d’œil à Xavier lorsqu’il l’a reconnu sur France 3. Cela aura permis à nombreux de ses fans de saluer Xavier eux aussi.