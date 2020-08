Xavier “12 coups de midi”: Que devient Xavier le grand champion qui a remporté 335.856 € ?

Xavier avait quitté Les 12 coups de midi après avoir remporté 76 victoires et 335 856 euros de gains, parce qu’il avait trouvé un emploi. Aujourd’hui, désormais ingénieur chez EDF, il profite de sa nouvelle vie. Retour sur le parcours hors norme de ce candidat un peu spécial.

Xavier participe à Question pour un Champion

Xavier fait partie des candidats emblématiques des 12 coups de midi. Découvert en 2013 dans l’émission, il est le seul candidat à n’avoir jamais perdu et à être parti de lui-même. En effet, après 76 participations, le joueur avait décidé de quitter Jean-Luc Reichmann après avoir trouvé un emploi. Le jeune ingénieur est reparti ainsi avec la coquette somme de 335 856 euros : “J’ai trouvé un premier emploi. Je suis jeune diplômé et je n’ai pas pu laisser passer une telle occasion. Il faut penser au long terme. Une émission de télé, c’est une très belle aventure humaine, mais ça reste éphémère” avait-il dit au moment de son départ.

Ces gains conséquents lui a notamment permis de voyager un petit peu. Il a ainsi pu découvrir des pays comme : le Canada, les Etats-Unis ou encore la Thaïlande. Il a également pu s’acheter un appartement où il vit avec sa petite amie Laura. Mais le jeu ne le quitte jamais et s’il réapparaît toujours sur TF1 lors des combats des Maîtres, il a également participé à Question pour un Champion en 2019. En effet, Xavier a remporté la cagnotte de l’émission et est rentré chez lui avec plus de 32 000 euros.

Jean-Luc Reichmann présent au mariage de Xavier

L’affection entre Xavier et Jean-Luc Reichmann n’est plus à démontrer. Si on voit une belle complicité sur le plateau des 12 coups de midi, dans la vraie vie c’est le cas également. Et en ce samedi 18 juillet qui n’est pas un jour ordinaire pour Xavier, l’animateur a pu faire plaisir au dernier grand gagnant du Combat des Maîtres en étant présent à son mariage. Ainsi, le présentateur a posté une photo de lui sur son compte Instagram en posant aux côtés du candidat. On découvre ainsi le futur marié portant une chemise blanche et un joli noeud papillon vert pour l’occasion. Et vu leurs deux grands sourires, le bonheur et la joie semblent être au rendez-vous.

Pour accompagner sa photo, Jean-Luc Reichmann a mis en commentaire un message sympathique pour montrer qu’il était heureux d’être présent avec Xavier pour cette journée spéciale : “Très heureux et très fier d’être à tes côtés en ce si beau jour Xavier…”. Avec un si beau souvenir en compagnie du présentateur des 12 coups de midi, on imagine que le mariage de Xavier ne peut qu’être réussi.

C’est un soulagement pour les deux tourtereaux, qui en mai dernier sur le plateau des 12 coups de midi, avaient alors expliqué que la crise sanitaire était un frein pour le mariage : “Au bout de dix ans de relation, on avait enfin décidé de se marier, précisait la future épouse. Mais pour l’instant, c’est toujours dans le flou. Comme tous les Français, on attend le 2 juin pour savoir si les mariages seront possibles cet été en grand comité“. Heureusement, la réponse est oui ! On adresse tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !