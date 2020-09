Xavier Dupont de Ligonnès serait “toujours vivant”, c’est “une ordure”

Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect et témoin d’une affaire qui court depuis le 19 avril 2011. Les enquêteurs suspectent cet homme d’avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, avant de se volatiliser dans la nature. Le 31 août dernier, Franck Annese est reçu sur le plateau de C à Vous pour parler de cette affaire. Il s’agit du directeur du magazine Society et il est invité pour discuter des nouveaux éléments de l’affaire. En effet, le directeur du magazine mène une enquête et publie, en deux exemplaires, ses résultats. Pour lui, Xavier Dupont de Ligonnès est “toujours vivant”.

Xavier Dupont de Ligonnès serait toujours en cavale ?

L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès est pleine de rebondissements. Elle fascine et interroge le monde entier depuis près de 10 ans. Mais surtout, elle piétine et l’implication des journalistes du magazine Society permet la découverte de nouveaux témoins. Franck Annese est persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours envie et les enquêtes se poursuivent afin de retrouver sa trace.

Tout commence avec les inquiétudes de la voisine de la famille Ligonnès, à Nantes. Elle appelle la police car elle constate que les volets de la maison de ses voisins restent clos depuis plus d’une semaine. Et surtout que la voiture de la femme de Xavier Dupont de Ligonnès est toujours garée devant la maison. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent une maison partiellement vidée et nettoyée. En poursuivant leurs recherches, ils découvrent alors cinq cadavres, ainsi que ceux des deux labradors de la famille, enterrées sous la terrasse familiale. Nous étions le 21 avril 2011.

L’affaire continue de faire trembler le public

Les corps correspondent à ceux d’une femme et de quatre enfants. Et les autopsies indiquent qu’ils partagent le même ADN. Les regards se tournent alors vers le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, qui est introuvable. Tout est fait pour retrouver sa trace et au fils des recherches, des correspondances sont découvertes. Elles indiquent que depuis plus d’un an, Xavier Dupont de Ligonnès songerait à se donner la mort à cause de ses dettes. Il expliquerait même envisager d’emmener sa femme et ses enfants avec lui pour le grand voyage.

De nombreux témoins sont entendus et dépeignent une famille croyante et aimable. Mais ce qui est étonnant c’est que certains témoins affirment avoir vu la femme de Xavier Dupont de Ligonnès le 7 avril 2011. Alors que les autopsies montrent que les corps retrouvés sous la terrasse auraient perdus la vie le 4 avril. Toutes les personnes retrouvées mortes sont abattues à coup de carabine. Et tout porte à croire que la carabine serait celle qui appartenait à Xavier Dupont de Ligonnès, reçu de son père trois mois avant le drame. Alors, l’opinion publique se demande si ce sont bien les corps de la famille Ligonnès qui se trouvaient sous la terrasse.

Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable

Un autre élément indique également que Xavier Dupont de Ligonnès écrit à sa sœur pour lui demander de garder un secret. Il serait parti avec sa famille aux États-Unis pour rejoindre un programme de protection de témoins. Car il aurait en réalité été un agent spécial pendant toutes ses années. Bref, l’affaire pourrait aller dans toutes les directions. Et malgré le caractère incongru de certains éléments, la police ne néglige aucune piste.

Les journalistes refusent de laisser cette affaire sans suite

Pour les journalistes sous la direction de Franck Annese, la vérité peut encore se faire. Ils tentent par tous les moyens de retracer le parcours du fugitif. En effet, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu à Roquebrune-sur-Agens dans la nuit du 14 au 15 avril 2011. Mais il est reconnaissable sur les images d’une caméra de vidéo surveillance du parking de son hôtel, à 16h10. Il aurait quitté les lieux sans sa voiture et c’est la dernière trace claire de Xavier Dupont de Ligonnès pour les enquêteurs.

Cependant, il y a vraisemblablement encore de l’espoir grâce à Society, à Franck Annese et à ses équipes. Ils espèrent bien permettre à la police de retrouver sa trace.

Xavier Dupont de Ligonnès bientôt retrouvé ?

Dans l’émission du 31 août de C à Vous, le directeur du magazine insiste également sur le caractère du suspect. En effet, à force d’étudier l’affaire, Franck Annese s’est fait une idée très arrêtée sur Xavier Dupont de Ligonnès. Pour lui, il s’agit d’une “ordure phénoménale”. Aussi, il tenait à expliquer qu’il n’était pas fasciné par cet homme. Xavier Dupont de Ligonnès l’intéresse pour résoudre cette affaire qui dure depuis bientôt 10 ans. Mais en aucun cas il n’éprouve autre chose que du dégoût envers ce personnage qu’il qualifie de “type horrible”.

Enfin, les deux derniers numéros spéciaux qui parlent de cette affaire ne sont pas les derniers. En effet, Society continue d’enquêter et espère que bientôt, ils sauront tout la vérité. Et pour cela, il faudra qu’ils parviennent à retrouver la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Cependant, il ne cache pas que d’autres personnes ne sa rédaction considère que Xavier Dupont de Ligonnès est mort. Effectivement, il aurait pu mettre fin à ses jours ou périr dans sa fuite. Ce qui est certain pour les enquêteurs du magazine, c’est que Xavier Dupont de Ligonnès serait Bell et bien coupable des meurtres de ses quatre enfants, de sa femme et de ses deux chiens. Et que sa disparition est en réalité une fuite pour échapper à la prison.