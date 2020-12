Yannick Noah : arrêté par les policiers, “ivre et sans vêtements” une drôle de photo postée sur la toile !

Yannick Noah a fait une sacrée blague à ses abonnés sur Instagram. En effet, il a trouvé quelques textes rigolos à leurs partager. Dans l’un d’eux, il anticipe une fin d’année très arrosée qui pourrait le conduire à se faire passer les menottes. Evidemment, cela reste de l’humour et ses fans l’ont parfaitement compris. Néanmoins, il a tout de même fait peur à certains. Car Yannick Noah est un bon vivant à qui il pourrait arriver ce genre de bricoles si il n’est pas attentif. LDPeople vous raconte tout sur cette publication amusante qui prend de grande proportions sur la Toile.

Yannick Noah va-t-il oser aller jusqu’à perdre tout contrôle pour le jour de l’an ?

Yannick Noah a-t-il déjà eu des déboires avec la justice ? A-t-il déjà été ivre au point de ne plus être maître de lui-même ? De devenir un danger pour lui ou pour les autres ? Pas de doutes que l’ancien champion de tennis sache faire la fête. En revanche, il est difficile de l’imaginer prendre de tels risques. Quoi qu’il reste un homme responsable et mesuré, Yannick Noah ne manque pas d’humour. Pour preuve, le compte Instagram du chanteur est plein de blagues en tout genre. Rire est un remède universel contre la monotonie et en ces temps de pandémie, tout le monde a bien besoin de décompresser.

Pour amuser ses fans et préparer les fêtes de fin d’année, Yannick Noah a eu une bonne idée. Il partage un texte dans lequel il est écrit qu’il a prévu de finir ivre. Alors, avant que cela soit le cas, qu’il perde son téléphone, ses vêtements et finisse par se faire arrêter par la police, il voulait souhaiter une bonne année à ses abonnés en avance. C’est évidemment un panneau humoristique qu’il partage, plus que ces prédictions pour la fin de son année. Néanmoins, certains de ses fans le prennent au mot et la rumeur circule qu’il risque bel et bien de finir dans cet état. LDPeople ne pense pas que Yannick Noah ira jusque là. D’autant que dans cette publication, il partage deux autres images de textes tout aussi drôles.

Des blagues qui détendent l’atmosphère

En effet, dans le deuxième texte, Yannick Noah a choisi de partager une photo amusante. Cette d’une boutique dont la cause de la fermeture est inscrite sur la vitrine. Il est possible de lire “Fermer pour cause de fermeture” sur le panneau. Encore une phrase qui a certainement fait éclater de rire Yannick Noah et qu’il n’a pas su s’empêcher de partager à ses fans. Enfin, sur la troisième image, ce sont des lignes incompréhensibles quant au maintien ou à la suspension des mesures gouvernementales concernant la pandémie. Une façon rigolote de souligner que bien souvent, nous ne savons pas vraiment où nous allons.

Yannick Noah aura réussi à faire sourire ses abonnés malgré le stress de l’approche des fêtes. Un stress important puisque cette année la pandémie rend cette période encore plus spéciale. Mais grâce à quelques traits d’humour, toutes les tensions devraient être plus légères.