Yannick Noah “au fond du gouffre” : la meilleure amie de Laeticia Hallyday le quitte après 17 ans de vie commune

Yannick Noah: “Les histoires d’amour finissent mal, en général.” Ces paroles du groupe des Rita Mitsouko s’appliquent aussi aux stars. Aujourd’hui, l’ancien champion de tennis en fait les frais. Sa compagne Isabelle Camus met un terme à leur histoire d’amour, et le confinement n’y serait pas pour rien.

Yannick Noah vient de fêter ses 60 ans. Et c’est une page de sa vie qui se tourne. Son histoire d’amour avec Isabelle Camus se termine. Le public a connu Isabelle Camus car elle n’est autre que la meilleure amie de Laeticia Hallyday.

Ce qui aurait précipité la fin de leur couple, c’est tout simplement le confinement. Pourtant, d’autres couples de célébrités ont réussi à traverser cette dure épreuve et même à consolider leurs relations, comme Iris Mittenaere et Diego El Glaoui. Hélas, ce n’est pas le cas pour Yannick Noah et Isabelle Camus.

Le confinement aurait précipité leur rupture

Le magazine Voici révèle ce vendredi 25 septembre 2020 les causes de cette rupture. “Cette période particulière a fait vaciller le couple, alors que le quotidien était pesant pour la pétillante blonde de 56 ans”, informent les journalistes de Voici sur leur site Internet. L’ancienne star du monde sportif et la productrice ne se remettront jamais ensemble. Leurs 17 ans d’amour est bel est bien révolu.

Yannick Noah “au fond du gouffre”

D’après une source proche du couple, Yannick Noah aurait beaucoup de mal à se remettre de cet échec. Il serait même “au fond du gouffre”. Isabelle Camus vivrait beaucoup mieux cette séparation. D’ailleurs, on pouvait la voir cet été prendre du bon temps avec sa meilleure amie. Elle posait en bikini aux côtés de Laeticia Hallyday, sur l’île de Saint-Barthélémy.

Isabelle Camus avait fait la connaissance de Yannick Noah en 2003. Ils s’aimaient tellement qu’ils se sont mariés un an après leur rencontre. Le couple a mis au monde un fils, Joalukas, aujourd’hui adolescent âgé de 15 ans.

L’ancien champion de tennis provoque une polémique

En plus de ce chagrin d’amour, Yannick Noah traverse une très mauvaise passe. Il a partagé son point de vue sur l’acharnement à la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. D’après lui, tous les efforts pourraient être utilisés pour vaincre la faim plutôt que ce virus.

“4,408,226 personnes dans le monde sont mortes de la faim cette année, est-il écrit. Il y a un vaccin pour la faim. Ça s’appelle nourriture. Ça marche instantanément, il y a très peu d’effets secondaires. Et si on nourrissait les pauvres plutôt que de s’occuper d’un virus qui a moins de 1% de létalité ?“, écrivait-il le 10 septembre 2020.

De nombreux internautes l’ont critiqué. Mais certains lui ont donné raison, en précisent que “S’occuper des 2 c’est encore mieux… pourquoi opposer les 2 problèmes, les mettre en concurrence???”.

Alix Brun