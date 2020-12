Yannick Noah endeuillé, au plus mal, il vient de perdre un fidèle ami !

Yannick Noah est très peiné d’apprendre la disparition de son ancien coach. Dennis Ralston a succombé à son cancer à l’âge de 78 ans, le 6 décembre dernier. Il représente beaucoup pour Yannick Noah et il a donc tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, c’est alors une publication émouvante que partage l’ex-tennisman et chanteur. Deux images accompagnées des condoléances les plus sincères. LDPeople vous présente dans cet article, le message de Yannick Noah et tient à mettre ne lumière la carrière de Dennis Ralston. Car sans lui, Yannick Noah ne serait certainement pas le même.

Yannick Noah apprend une terrible nouvelle qu’il partage sur Instagram

Yannick Noah a bénéficié des connaissances et de l’expérience de Dennis Ralston. Tennisman professionnel, il était devenu coach afin de transmettre sa passion et son savoir aux générations suivantes d’athlètes. Il a été le vainqueur de cinq titres du Grand Chelem en double et a également été jusqu’en finale du tournoi de Wimbledon en 1966. Toute sas vie était orientée vers le tennis et la compétition. Les amateurs le connaisse surtout en temps que joueur, pour son jeu très fluide et d’une précision experte. Son service à la volée est célèbre et lui permettait justement de s’imposer en double. Dennis Ralston était ensuite devenu entraineur. Et Yannick Noah a bénéficié de ses conseils entre 1989 et 1990. Une année aura suffit pour le chanteur et ancien tennisman à marquer sa mémoire. Et il n’est pas le seul qui se souviendra toujours de ce grand homme.

Dennis Ralston était souvent blessé en fin de carrière. Ce sont huit opérations aux genoux qu’il subit au total. Mais rien ne l’empochait de retrouver son sport fétiche. pourtant, en 2010, il se faisait amputer d’une partie de la jambe gauche. L’une de ses nombreuses opérations s’était soldée par une infection. Mais comme toujours, il ne quitter pas les terrains de tennis. En effet, encore peu avant sa mort, il enseignant toujours. Dennis Ralston se trouvait au Grey Rock Country Club à Austin pour dispenser son savoir. Yannick Noah fait donc partie des personnes sensibles à l’implication sans failles de ce grand homme. Et c’est donc tout naturellement qu’il lui rend hommage en apprenant sa disparition.

Une disparition qui émeut le monde du tennis

Comme Yannick Noah et les fans de Dennis Ralston, la rédaction de LDPeople adresse également toutes ses condoléances aux proches et à la famille de ce grand joueur. Sa passion vivra à travers ceux qui la partage. Et son nom ne sera pas oublié par toutes les personnes dont il a marqué la vie. C’est toujours un moment difficile que de voir une personne partir. Surtout lorsqu’elle part trop tôt. L’ancien coach de Yannick Noah n’avait que 78 ans. Mais son cancer a été le plus fort et il faut croire qu’il repose aujourd’hui en paix. Si il manquera à tous ceux qui l’ont connu, il convient de célébrer sa vie et d’honorer sa mémoire.