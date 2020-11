Yannick Noah: sa fille Yelena et son fils, (sublimes) un peu de douceur ensoleillée dans ce monde morose !

Yannick Noah est un papa aux anges. Il vit très loin de sa fille et de son petit-fils mais qu’importe la distance. Il sait que sa descendance passe des jours heureux dans un petit coin de paradis.

Yannick Noah réside en effet à Hawaï avec son adorable fils. Elle vient de publier sur son compte Instagram des photos magnifiques où la maman et son fils semblent heureux comme jamais. Leurs clichés font chaud au coeur.

La France est plongée dans un second confinement. Les hôpitaux atteignent des taux de saturation élevés en salles de réanimation. Les conséquences sur l’économie n’ont pas tardé à se faire sentir et de nombreux Français subissent de plein fouet la fermeture de nombreux secteurs. Heureusement, les quelques clichés de Yelena Noah permettent de respirer et de se dire que des jours meilleurs sont devant nous.

Cette parenthèse enchantée touche avant tout l’ancien tennisman Yannick Noah. L’interprète de Saga Africa doit se sentir soulagé de savoir sa famille en pleine santé et dans des paysages à couper le souffle.

Le 10 novembre 2020, la mannequin et business woman a partagé avec sa communauté d’abonnées des clichés qui ont fait craquer de nombreux internautes. Il faut dire que son fils a une bouille irrésistible.

View this post on Instagram A post shared by Yelena Noah (@yelenanoah)

“Joyeux lundi les gens !“, a-t-elle souhaité en anglais. Ce commentaire en légende accompagnait donc un selfie d’elle et de son garçon de 3 ans. Les deux compères affichaient un immense sourire. Les yeux rieurs, ils respiraient l’amour et le bonheur.

Sa fille Yelena Noah, une talentueuse touche-à-tout

Née en 1987, Yelena Noah est une magnifique femme métissée aux longues boucles brunes. Quant à sa maman, elle s’appelle Cécilia Rhode, ancienne mannequin élue Miss Suède en 1978. Yelena a grandi aux Etats-Unis. Elle exerce le métier de mannequin, notamment dans l’agence Karin. C’est dans cette agence mythique qu’ont également signé Monica Bellucci ou Estelle Lefébure.

Mais Yelena a également décroché un diplôme de sciences politiques à la Faculté de sciences économiques de New York et elle a aussi poursuivi des études de cinéma à New York.

Yannick Noah et Cécilia Rhode ont eu également un fils, Joakim, aujourd’hui âgé de 35 ans. Le jeune homme évolue dans le monde du basketball américain. Si Yannick Noah file aujourd’hui le parfait amour avec Isabelle Camus, avec qui il a eu un troisième enfant, Joalukas, il ne reste pas moins proche de ses premiers enfants.

View this post on Instagram A post shared by Yelena Noah (@yelenanoah)

Quant à Yelena, elle avait fait le buzz il y a quelques temps sur Instagram avec un autre portrait d’elle et son fils, toujours à Hawaï. Car on les découvrait à la sortie d’une grotte, au bord de l’eau, dans un endroit somptueux. La jeune femme en effet sait comment remonter le moral avec des clichés toujours magiques. Bravo !