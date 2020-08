Yannick Noah: son épouse, Isabelle Camus 56 ans, fait sensation en Bikini !

Yannick Noah est en couple avec Isabelle Camus depuis 2003. Ils ont ensemble un fils qui se prénomme Joalukas et qui vient de fêter ses 16 ans. Un couple qui dure donc et qui ne semble pas sensible au temps qui passe. De plus, c’est un constat qui va aussi bien à leur couple qu’à leurs physiques respectifs. En effet, Isabelle Camus est âgée de 56 ans et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne les fait pas du tout. L’épouse de Yannick Noah parvient à faire des photos d’elle en maillot de bain, un des sujets incontournables sur Instagram. Et c’est la même rengaine chaque été, Isabelle Camus ne perd rien de son charme.

Yannick Noah et Isabelle Camus, un couple qui dure

Yannick Noah aura eu des enfants avec trois femmes différentes. Isabelle Camus est la dernière et celle qui devrait l’accompagner jusqu’à al fin de sa vie. En effet, Yannick Noah est le père de cinq enfants au total. Mais avec sa dernière épouse, ils n’ont qu’un fils. Lorsque Yannick Noah devient papa pour la première fois, c’est par le fruit de son amour pour Cecilia Rhodes. Nous sommes alors en 1984 quand il épouse l’ancien mannequin suédois. Le fils aîné de Yannick Noah se prénomme alors Joakim et il naît en 1985. Ensuite, Yannick Noah devient le papa de Yéléna qui naît quant à elle en 1987.

Mais les parents de Joakim et de Yéléna divorcent. L’ancien tennisman se remarie alors en 1995 avec Heather Stewart-Whyte. Ensemble ils auront deux filles, Eleejah née en 1996 et Jenaye née en 1997. Mais là encore, le couple ne dure pas. Yannick Noah et sa deuxième épouse divorcent alors en 1999. C’est donc aux côtés d’Isabelle Camus, qu’il fréquente à compter de 2003, que Yannick Noah trouve son équilibre. Dès 2004 ils ont un fils, Joalukas, qui est donc le dernier d’une fratrie de cinq enfants.

Le chanteur respire la joie de vivre et son épouse aussi

Yannick Noah ne s’étend pas sur sa vie privée. Mais il ne fait pas non plus partie de ces célébrités qui mettent leurs fans à l’écart. Il a encore une fois eu le temps de trouver un équilibre entre son intimité et sa vie de personnalité publique. Ainsi, il n’hésite pas à partager avec ses fans des moments d’intimité sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est susceptible d’apporter de la joie autour de lui est valide à partager. Tant que cela n’empiète pas sur le bonheur de ses proches ou le sien. En effet, depuis toujours, c’est le bonheur et la joie qui guide les pas de Yannick Noah dans ses décisions. Et il faut bien admettre qu’il a su faire d’excellent choix. En effet, il est aujourd’hui un papa comblé, un grand-père heureux et un mari aux anges. Que demander de plus à la vie ?

Yannick Noah se contente de peu mais n’oublie jamais d’être reconnaissant envers sa bonne étoile. Accompagné de son épouse, Isabelle Camus, il parcourt le monde et ne manque pas d’en faire profiter ses fans. Les réseaux sociaux ont cela d’utile qu’ils immortalisent des souvenirs et qu’ils permettent au chanteur de les partager à la Terre entière. C’est donc un condensé de bonne humeur que les fans de Yannick Noah peuvent retrouver en ligne. Et lorsqu’ils s’intéressent au compte Instagram d’Isabelle Camus, ils ne sont pas déçus du voyage. En effet, il est évident que ces deux belles âmes se nourrissent l’une de l’autre. Complémentaires, Yannick Noah et Isabelle Camus évoluent ensemble en suivant le même chemin. Celui de l’amour, de la paix, de la justice, de la musique et de la fête.

Les photos de l’épouse de Yannick Noah font sensation sur le web

Ainsi, les photos que propose l’épouse de Yannick Noah à ses abonnés sont autant d’occasion de célébrer la vie. Ces deniers temps, ce sont les vacances qui sont à l’honneur grâce à des images de cette jolie maman en maillot de bain. Les internautes encensent Isabelle Camus car ils sont éblouis par son charisme. De plus, à 56 ans, elle a de quoi faire des jalouses. Sa plastique est impeccable et personne ne pourrait croire qu’elle a déjà un fils de 16 ans.

Du rêve à portée de main, le sourire est la clé

L’épouse de Yannick Noah fait rêver ses fans. Sublime dans ses maillots de bain, elle inspire le voyage, les vacances et la joie de vivre. Tout comme son mari finalement ! Mais elle aura pour elle un atout supplémentaire dont ses abonnés vont chercher le secret. Il s’agit du secret de sa jouvence et de sa ligne parfaite. En effet, en commentaire de multiples publications, les abonnés de l’épouse de Yannick Noah n’ont de cesse de lui demander comment elle fait pour rester si belle. Car ils années passent et la beauté se fane, mais pas celle d’Isabelle Camus.

Voir cette publication sur Instagram Merci @nomadtribeswim et mon bro @philippendioro 🥰 Une publication partagée par Camus (@isabellecamusofficiel) le 29 Juil. 2020 à 11 :44 PDT

Sous cette publication du 29 juin dernier, elle explique alors en quoi consiste son régime alimentaire. Rarement des desserts et beaucoup de fruits et de légumes. Deux petites astuces en plus qu’elle délivre volontiers à ses fans : peu de viandes et quelques verres d’eau avant et après les repas, par petite gorgées. Voilà les secrets de la femme de Yannick Noah pour avoir une si jolie silhouette. Mais il y a fort à parier que ce régime fonctionne si bien, simplement parce qu’elle profite de la vie !