Yves Duteil à nouveau opéré du cœur, le chanteur commence mal la nouvelle année !

Après avoir subi une première opération du cœur en 2013, le célèbre chanteur de 72 ans connaît à nouveau des problèmes de santé en ce début d’année 2022. C’est donc malgré lui qu’il est récemment retourné à la salle d’opération pour connaître une seconde intervention chirurgicale concernant cet organe vital. Une annonce qui depuis quelques heures a suscité chez ses fans des expressions d’affection et de soutien.

Yves Duteil contraint d’être hospitalisé pendant plusieurs semaines en raison d’un nouveau dysfonctionnement observé au niveau de son cœur

Après un peu moins d’une décennie de relative tranquillité sanitaire, le chanteur, auteur, compositeur, interprète, mais également homme politique français se retrouve à nouveau dans la tourmente. En effet, d’après les informations divulguées par des médias tels que le magazine France Dimanche, il serait à nouveau en méforme à cause d’une artère coronaire en mauvais état qui sans opération et traitement approprié risque de nuire à sa bonne santé à long terme.

Ainsi donc, le septuagénaire devra renouer avec ses anciennes souffrances faites de semaines d’alitement avec par la suite d’autres semaines de rééducation intenses. Pourtant, l’auteur du titre Prendre un enfant avait réussi à retrouver le goût à la vie après sa première expérience éprouvante concernant une opération du cœur.

Il avait notamment repris ses tournées, écrit un livre et continué de mener les nombreuses activités humanitaires de son association APRES (Assistance aux populations et réhabilitation des espèces sinistrées) qui a entre autres créé une école en Inde.

Avec cette nouvelle rechute, le moins qu’on puisse dire alors est que 2022 ne démarre sous de bons auspices pour lui qui avait certainement de nombreux projets en tête.

Yves Duteil garde de sombres souvenirs de sa première opération du cœur

À en croire les déclarations publiques faites en 2018 par la personnalité née à Neuilly-sur-Seine, son premier passage au bloc opératoire en raison de son cœur malade en 2013 n’a pas été une partie de plaisir.

Au journal Nord Eclair, il avait confié à l’époque « Il y a non seulement l’opération à cœur ouvert de 2013, mais plusieurs mois d’hospitalisation et de rééducation dont je n’ai parlé à personne pendant longtemps ! La convalescence a été longue et je suis passé par des moments très douloureux ».

À la suite de ces propos, il avait même livré au quotidien des détails encore plus effroyables : « Ça n’a pas été simple dans mon cas, d’autant que le malaise avait causé une chute sur la nuque ! C’est extraordinaire pour moi d’être encore en vie ».

Yves et Noëlle, unis dans le bonheur, mais aussi dans la maladie

Comme d’habitude, Yves Duteil pourra compter sur le soutien et l’amour indéfectible de son épouse Noëlle Léonore Mallard dans cette nouvelle épreuve difficile.

En 2013 par exemple, les deux amoureux mariés depuis 1975 ont dû se serrer mutuellement les coudes, car en plus d’Yves qui avait été opéré du cœur, Noëlle luttait aussi avec un cancer dont elle s’est finalement débarrassée.

Interrogé sur le sujet par Télé Star Magazine en mai 2021, le père de Martine a déclaré : « Que nous est-il resté de ces épreuves ? Le meilleur, c’est-à-dire qu’on s’en est sortis, que cela nous a soudé davantage, Noëlle et moi. Et que cela nous a fait grandir ».