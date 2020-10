Zahia dans une robe extrêmement petite et moulante, les internautes adorent !

Zahia ne semble pas prêter attention au changement de saison. Car c’est toujours l’été sur la page Instagram du mannequin. Un été apparement très chaud, étant donné le peut de tissu des tenues qu’elle porte. En effet, Zahia est une adepte des robes très courtes et moulantes. De quoi donner l’impression qu’elle se présente sans vêtements tant ses tenues lui collent à la peau. Mais, malgré la fin de l’été, ce ne sont pas ses fans qui vont se plaindre de ses choix vestimentaires. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux à apprécier l’admirer. Que cela soit simplement pour le plaisir des yeux ou pour tenter de prolonger l’été.

Zahia porte des tenues qui ramènent ses fans au cœur de l’été

Zahia cumule près de 230 000 abonnés sur Instagram. Et ce sont autant de personnes qui sont fascinés par ses publications. En effet, il est difficile, voire impossible, de rester insensible aux images que propose Zahia sur son compte Instagram. Car toutes les photos laissent apercevoir des parties du corps de la jeune femme. Et lorsque ce n’est pas le cas, ses tenues ravissantes et extra-courtes les laissent deviner sans équivoques. Par exemple, Zahia fait l’unanimité dans sa petite robe à fleurs. Des ficelles retiennent ses formes généreuses sur le devant de sa tenue pour accentuer l’effet “sans vêtements”. Et pour le reste, sa robe est suffisamment courte pour donner l’impression qu’elle laisserait apparaître ce que la censure d’Instagram ne saurait tolérer. Mais voyez plutôt l’une de ses publications pour vous faire une idée plus précise.

Dans cette courte vidéo, Zahia et de dos. Perchée sur ses chaussures à talons, elle monte des escaliers en pierre dans le centre ancien d’un village pittoresque. Mais des photos la montre aussi de face dans cette même tenue. De quoi satisfaire les plus curieux admirateurs de la star. Car Zahia sait choisir de porter des tenues qui la mettent à son avantage.

Une beauté simple et iconique à la fois

En haut des escaliers de pierres, Zahia s’appuie sur la rembarre de fer. Ses fans en perdent leur latin et ne trouvent plus les mots pour exprimer leur bonheur de la voir prendre la pose. Alors qu’il est très rare de faire l’unanimité sur les réseaux sociaux, Zahia réussie ce tour de force. En effet, l’espace réservé aux commentaires de ses abonnés est rempli de compliments. Plus chaleureux les uns que les autres, les abonnés de la star sont partagés entre le choc devant sa beauté et le besoin de lui faire savoir ce qu’ils en pensent. En toute simplicité, elle fait tourner la tête de milliers de fans.

Zahia risque effectivement de continuer à faire parler d’elle si malgré l’arrivée de l’automne elle continue d’arborer ses toutes petites robes d’été. Et ce ne sera pas pour déplaire à ses abonnés qui peuvent profiter de la chaleur de ces publications pour prolonger les vacances.