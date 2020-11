Zahia Dehar s’affiche sans aucuns vêtements, une photo qui vaut de l’or dévoilée

Zahia Dehar n’a pas peur de prendre la pose en tenue imprésionnante. Soit elle ne porte rien, soit elle ne porte que très peu de vêtements. Des vêtements tour à tour transparents ou ridiculement petits et moulants. En effet, la jeune femme aime ses formes féminines et apprécient les mettre en avant. Surtout lorsqu’elle se trouve sublimée par le regard professionnel de photographes de talents. Ainsi, Zahia Dehar apparaît dans des clichés experts de Pierre et Gilles. Des photographes hors pairs qui ont travaillé avec les plus grands. Un ouvrage résume, en photos, 40 de métier. Et dans cet ouvrage, Zahia Dehar y figure en tant qu’Eve, sans aucun vêtements.

Zahia Dehar entraîne ses fans de surprises en surprises

Zahia Dehar apprécie être dans la lumière des projecteurs. Son physique ravageur fait parler de lui depuis des années déjà. Et lorsque ce n’est pas à travers des projets artistiques divers, elle se contente de partager des clichés sublimes sur son compte Instagram. La jeune femme fait rêver la Terre entière avec ses airs ingénus. Et pour ceux qui pensent que Zahia Dehar aime simplement attirer l’attention, ils seront surpris d’apprendre que des photographes professionnels et d’expérience aiment la prendre comme modèle. C’est donc le cas de Pierre et Gilles qui ont fait d’elle la Eve de leur univers féérique et kitch à souhait. Dans l’ouvrage qui résume la grandiose carrière des artistes, Zahia Dehar y figure en effet en bonne place.

La jeune femme n’est pas peu fière de cette collaboration. Car le rendu est exceptionnel. Jamais Zahia Dehar n’avait eu la chance de se voir mise en scène dans un tel cadre. Elle ressemble à une fée mais les thèmes de l’image ne sont pas sans rappeler Eve, personnage féminin dans l’histoire de la Création. Entourée de verdure et de plantes en tout genre, la cadre de l’image évoque l’abondance. Zahia Dehar se tient debout et sans aucun vêtements au centre de l’image. Et dans sa main, cachant la partie la plus privée, la belle tient une pomme rouge. Pas de doutes, c’est bien une “nouvelle Eve” que propose de découvrir les photographes Pierre et Gilles à travers ce travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel)

Zahia Dehar ne manque pas d’intriguer. Les abonnés de la jeune femme aiment l’admirer sous toutes les coutures. Mais ce sont donc aussi des professionnels de l’image qui se passionnent pour Zahia et pour ce qu’elle dégage. Car c’est un charisme rare que appartient à Zahia . Qu’elle soit appréciée ou critiquée, ce qui est certain c’est qu’elle ne laisse personne indifférent. Elle est insaisissable. Pierre et Gilles voyaient aussi Zahia Dehar sous d’autres traits que ceux d’Eve. En effet, les photographes proposaient de la découvrir en tant que Marie-Antoinette dans un travail de 2014. Sous leurs objectifs, Zahia Dehar est ravie. La jeune femme sait qu’avant elle se trouvait notamment Madonna ou encore Stromae par exemple. La belle n’a pas fini d’étonner ses fans.