Zahia enflamme la toile dans une robe trop courte, attention les yeux !

Zahia a encore mis tout le monde d’accord sur Instagram. En effet, pour les besoins d’un shooting, la jeune femme a encore montré une grande partie de son anatomie en montant les marches d’un escalier. Explications.

Elle fait monter la température sur les réseaux sociaux

Comme à son habitude, Zahia Dehar a fait monter la température sur Instagram ce jeudi 24 septembre 2020. En effet, cette dernière a posté une vidéo magnifique où on peut la voir faire une démonstration dans une robe très courte. Ainsi, on peut voir la jeune femme grimper un édifice ancien en talons hauts sous le regard admiratif d’un photographe et son équipe.

“Trop belle, je suis fan de cette robe, c’est vraiment divin sur ton corps parfait !”, “Les marches se rappelleront longtemps de toi, c’est sûr !”, “Un post qui illumine ma journée, Zahia est vraiment belle en plus, elle a l’air adorable !” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Mais on le sait, c’est bien la caractéristique principale de Zahia, qui adore montrer son corps sur les réseaux sociaux et elle a encore eu la chance de frapper un grand coup.

Bilal Hassani en duo avec Zahia Dehar

Le 16 septembre dernier, Bilal Hassani a annoncé, sur les réseaux sociaux, la sortie de son deuxième album : “Contre Soirée“. Les internautes ont donc pu découvrir un feat annoncé avec Zahia Dehar, ce qui n’a laissé personne indifférent. En effet, les fans du chanteur ont plutôt mal pris la nouvelle : “Avec tout le respect du monde pour le travail de Bilal… On s’attendait à des featuring avec de grands artistes. On imaginait Aya, Slimane, Angèle, Hoshi, Mahmood… Effet surprise réussi, mais déception tout de même“, “Je suis très intriguée par les feats”, “Bon, je ne connais ni le travail de Zahia ni de Loïc en matière de musique…” pouvait-on lire sur Twitter.

#CONTRESOIRÉE 6 NOVEMBRE 1- Contre Soirée (ft @ZahiaOfficiel)

2- Fais Le Vide

3- Ailleurs (ft @LoicPrigent)

4- Flash

5- Vaisseau

6- Dose (Interlude)

7- Control

8- Eros

9- Dead Bae

10- Sauver

11- Tom

12- Papa Maman pic.twitter.com/ydzNkjEWmB — Bilal Hassani (@iambilalhassani) September 16, 2020

Conscient de ces réticences et des critiques, Bilal Hassani a tenu a défendre Zahia coûte que coûte. En effet, le chanteur a déclaré : Elle lead la track ! Tenez-vous prêts”. Une façon de dire que la jeune femme aura la plus grande partie de ce qui sera le Single de l’album. Il poursuit son propos en indiquant qu’il est fier du titre partagé avec elle et que les internautes allaient forcément l’aimer également : “Et je vous garantis que vous allez l’adorer”. Nous allons pouvoir se faire un premier avis dès la sortie de l’album prévue pour le 18 novembre prochain.