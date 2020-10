Zahia enflamme la Toile: Elle laisse échapper “un téton” ce cliché crée polémique !

Zahia est certainement l’une des personnalités les plus sulfureuses de la Toile. Son passé lié à des affaires de mœurs lui crée une réputation qui la précède. Mais aujourd’hui, elle a su se servir de ce phénomène comme d’un tremplin médiatique. En effet, Zahia est aujourd’hui une comédienne, une mannequin et une créatrice de tenue pour femmes. Sa candeur et son goût pour les tenues la mettent en revanche toujours dans des situations explosives. En effet, sur Instagram notamment, la jeune femme prend la pose de façon à ne laisser que peu de place à l’imagination de ses abonnés. Aussi, ce n’est pas toujours savamment calculé de sa part. Comme le 28 octobre dernier, lorsqu’elle manque de se mettre en tenue d’Eve en se filmant sur pour une story Instagram.

Zahia manque d’en montrer de trop sur les réseaux sociaux

Zahia n’est pas le genre de femme qui se qualifie de pudique. Elle aime son corps et aime aussi le mettre en valeur. En revanche, ce n’est pas non plus tout ce qui compte pour elle ou dans l’image qu’elle veut communiquer auprès de ses fans. Pourtant, quoi qu’elle fasse, elle se montre incroyablement suggestive dans ses faits et gestes. Candeur naïve ou calcul expert, nul ne saurait trancher avec certitude. En effet, Zahia est une jeune femme aux innombrables talents. Parfois ils sont bien dissimulés et parfois ils sautent aux yeux. Et c’est peut-être d’ailleurs aussi un calcul de sa part que de laisser ses fans l’imaginer comme une ingénue. Zahia est en effet une femme d’affaires qui sait pertinemment que son corps est l’un de ses principaux atouts.

Cependant, c’est bel et bien un “dommage collatéral” qui a failli se produire sur la Toile le 28 octobre dernier. La jeune femme partageait une vidéo à ses abonnés Instagram pour leur présenter sa nouvelle coiffure. L’objectif n’était donc pas de s’attirer tous les regards en prenant la pose en tenue d’Eve. Mais voilà que la position de 3/4 profil choisie pour se filmer laisse presque apercevoir ce que la pudeur ne saurait voir. C’est à la fin de sa vidéo que Zahia remarque que la bretelle de sa tenue rose et échancrée pourrait s’échapper, la laissant ainsi dévoiler un élément de son anatomie qui doit rester privé. Car les algorithmes d’Instagram sont radicaux sur ce sujet. Les “tenues d’Eve” ne doivent rien laisser paraître de trop explicites pour ne pas risquer de choquer le jeune public de la plateforme.

Une vidéo qui a failli changer rapidement de thème

Zahia se sera donc rendu compte juste à temps que sa position en laissait apparaître de trop. De quoi évidement ravir une grande partie de ses fans qui apprécient la vue de son anatomie. Elle qui voulait se faire complimenter pour sa nouvelle coiffure et féliciter le travail d’Afroditi Koutsouki, elle a bien failli changer de thème malgré elle. Certains supposent en revanche que Zahia savait parfaitement ce qu’elle faisait et attirait discrètement l’attention sur ses généreuses formes. Mais encore une fois, personne ne sait vraiment ce qu’il se passe dans l’esprit de Zahia. Le doute est permis et la jeune femme continue de semer le doute tout en suscitant l’admiration.