Zahia, Pamela Anderson, violences et s**tape, Adil Rami dévoile tout dans son autobiographie

Zahia: Adil Rami est un footballeur international français. Il était le compagnon de Pamela Anderson pendant deux ans et cette dernière l’a quitté en l’accusant de violences. Le footballeur va donc s’en défendre dans son livre et il va même expliquer l’avoir menacé de partager leurs s**tapes si elle allait au bout des procédures. Des histoires aussi scandaleuses que fascinantes, qu’il relate grâce à la plume de Géraldine Maillet. Mais il va également évoquer l’affaire Zahia et faire d’autres révélations. Enfin, il va raconter comment sa carrière a explosé et évoquer son parcours semé d’embuches. Aujourd’hui dans l’équipe du Boavista Football Club du Portugal, il reprend ses marques et compte bien faire du bruit avec son ouvrage sensation.

Adil Rami évoque des sujets tour à tour polémiques et scandaleux sans prendre de gants

Zahia est connue pour avoir été mêlée à une affaire de mœurs impliquant des footballeurs, membres de l’équipe de France. Adil Rami va évoquer cette affaire donc son ouvrage Autopsie, sorti le 16 octobre. En effet, il aura vu la jeune Zahia monter les étages vers les chambres de l’hôtel où les footballeurs faisaient la fête. Il explique même avoir plusieurs fois aperçu la jeune femme lors de soirées. Mais jamais il n’a voulu ne serait-ce que discuter avec elle, affirmant qu’elle n’était pas son genre. En effet, le genre de femme de Adil Rami serait plutôt du genre de Pamela Anderson. Ils ont d’ailleurs été en couple de juin 2017 à juin 2019.

Le privé rejoint la sphère publique pour lui permettre de tout mettre à plat

La rupture entre Pamela Anderson et Adil Rami ne s’est pas faite simplement. En effet, elle aurait essayé de le traîner devant les tribunaux pour violences conjugales alors qu’elle se sentait trahi par son fidélité. D’après elle, il aurait entretenu une liaison avec Sidonie Biémont, son ancienne compagne et la mère de ses jumeaux. le footballeur raconte alors de façon crue les menaces qu’elle lui avait faite et comment il a réussi à la dissuader de porter l’affaire devant les tribunaux. Adil Rami raconte qu’il avait de quoi al faire chanter pour qu’elle cesse sa “mascarade”. Il était en effet prêt à publier leurs s**xtapes et à ruiner sa réputation.

Cet ouvrage aborde divers sujets qui ont fait polémiques dans leurs temps. Le footballeur se dit fier de son ouvrage bien qu’il ne le mette pas toujours en valeur. En effet, il souhaite s’assumer complètement et cela signifie donc avec ses tords et ses défauts. C’est la seule façon pour lui de pouvoir assumer également sa réussite.