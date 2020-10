Zahia prend la pose sans vêtements et s’enveloppe sous cellophane, les fans sont fous !

Zahia agite les internautes avec des publications incongrues sur Instagram. Les 225 000 abonnés de la vedette sont ébahis devant les images qu’elle partage. Et pour cause ! Les images laissent apparaître Zahia presque toujours sans vêtements, ou presque. Mais ce qui a surtout retenu l’attention de ses fans, c’est cette fameuse vidéo dans laquelle Zahia s’enveloppe dans du cellophane. Une technique apparement bien connue pour réduire l’aspect peau d’orange et affiner la silhouette. Zahia n’en fini pas d’étonner ses abonnés.

Zahia utilise des méthodes atypiques pour entretenir sa silhouette

La belle Zahia est suivie par des fans de sa plastique parfaite. Mais elle intrigue également les personnes sensibles à l’art. En effet, Zahia serait pour beaucoup une nouvelle Brigitte Bardot ou encore une actrice idéale pour reprendre des rôles dans des films d’Eric Rohmer. Son phrasé particulier combiné à son corps de déesse fait d’elle un être à part entouré d’intrigues et de mystères. Pourtant, Zahia se fait connaître suite à une histoire de mœurs impliquant quelques joueurs de l’équipe de France de football. Mais elle parvenait, contre tout attente, à utiliser cette notoriété pour quitter son métier d’escorte et se lancer dans le domaine artistique. Actrice, créatrice de lingerie et mannequin, Zahia a réussi son pari d’atteindre la hauteur de ses ambitions.

Mais malgré ses réussites, la belle jeune femme continue d’entretenir le lien qui l’unit à ses fans. Sur Instagram notamment, elle partage régulièrement des photos et des vidéos qui permettent à ses abonnés de l’admirer. Dans ses publications, Zahia n’est jamais beaucoup vêtue. Certains adorent la contempler de la sorte et d’autres espèrent qu’elle aura bientôt de nouveau projet, plus soft, à proposer. Pour le moment, rien n’indique que Zahia prépare des surprises à ses fans. Mais nous ne sommes pas à l’abris de nous faire surprendre par une future annonce de la star.

Une vidéo qui fait parler toute la Toile

En attendant, elle partage son quotidien, parfois atypique, avec les internautes. De quoi les amuser autant que de les réjouir. Car c’est une vidéo bien étrange que de voir Zahia se faire emballer dans du cellophane. Cela semble même l’amuser elle aussi, à en croire la légende de sa publication.

Voir cette publication sur Instagram Wrapped 😂 Une publication partagée par 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel) le 25 Août 2020 à 12 :10 PDT

Zahia est en compagnie d’une amie. Cette dernière lui tourne autour avec un rouleau de cellophane. Enveloppant ses jambes et son ventre, Zahia est en train de s’adonner à une pratique pour le moins étrange. Mais cela ne choque pas ses fans. En effet, nombreux sont au courant de cette méthode d’amincissement. Dans les commentaires, certains développe sur l’utilité et l’efficacité du procédé. Et d’autres, se contentent d’admirer la jeune femme et de la complimenter sur ce qu’ils voient. Car Zahia se semble pas avoir un seul gramme à perdre. Sa silhouette est fine et élancée et ses formes sont idéalement proportionnées. Enfin, certains cherchent des jeux de mots pour l’amuser, en mettant en avant tout un lexique autour de l’emballage alimentaire. Une chose est sûre, Zahia nous réserve encore des surprises.