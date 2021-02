Zapping: Un acteur célèbre annonce sa candidature pour l’élection présidentielle de 2022

Un acteur qui est aussi un comédien et metteur en scène. homme de théâtre, de télévision et de cinéma, producteur, scénariste et réalisateur. Un acteur qui écrit aussi. Sur le plateau de C à vous, il n’a pas pu s’empêcher de créer l’évènement. Edouard Baer brille dans un discours fin et hilarant dans lequel il annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. LDpeople vous explique tout.

Un acteur crée la surprise avec humour et justesse en plein direct

Fascinant et éloquent, Edouard Baer était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à vous. Il se rendait sur place pour la promotion de son livre Les Élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce. Titre éponyme de sa dernière pièce de théâtre par ailleurs. Mais dans le contexte ambiant qui redoute un troisième confinement et entouré de caméras de télévision sur un plateau épuré, il se prend au jeu. Edouard Baer est « frappé par la grâce » et entame un discours teinté de « mensonges souples », de « mensonges larges ». Le fait que l’émission soit en direct lui offre une opportunité telle qu’il ne peut se refuser à la saisir.

Edouard Baer fait le show sur France 5. Son « annonce », joué si sincèrement, va emmener l’animatrice de C à vous à le suivre. Le plateau est pendu à ses lèvres et l’encourage à développer son programme politique.

Une annonce qui fait beaucoup de bruit sur la Toile

Evidemment, Edouard Baer n’est pas sérieux pour ce qui concerne sa candidature. Mais ses fans ont fait un bon accueil à son annonce sur les réseaux sociaux. En effet, nombreux sont ceux qui verraient bien ce grand acteur si talentueux à la tête de la France. Ses diatribes exubérantes lui confèrent une prestance digne des plus grands politiciens. LDPeople accorde néanmoins que cela lui offre un coup de projecteur épatant pour la promotion de son livre. Et surtout, il n’avait certainement pas prévu de faire cette annonce en direct sur France 5, ce qui la rend d’autant plus délectable.

Edouard Baer est un acteur unique qui a le don de faire vibrer son audience. Son phrasé, le choix de ses mots, son regard, il en parvient même à s’émouvoir lui-même ce qu’il trouve déplorable. C’est une belle tranche de rire qu’il a donc offert aux public de C à vous. Ses capacités d’improvisations ne connaissent pas de limites et son talent n’est plus à prouver. Sur les réseaux sociaux, les fans de l’acteur se passent le mot pour l’encourager à aller au bout de la blague. En revanche, Edouard Baer a beau être un acteur de talent, il sait reconnaître une idée originale. Aussi, il y a fort à parier qu’il ne pousse pas la blague plus loin étant donné qu’elle a déjà était faite dans le passé, par Coluche notamment. Quoi que l’humoriste aurait été plus sérieux que l’on pourrait le croire.