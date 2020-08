Zara: Alerte cette nouvelle robe pour la rentrée incontournable à prix discount qu’on va adorer porter !

Zara: Alors que l’été est encore bien présent, et que les rayons de soleil nous réchauffent encore, la rentrée approche à grand pas et avec elle, s’amorce l’automne accompagné de températures moins clémentes. Si vous avez pu profiter durant de nombreuses semaines, de vos petites robes légères, de vos shorts courts et de vos plus belles parures de bain, il va falloir penser à changer votre garde-robe dans les prochaines semaines.

Et comme à chaque saison, Zara vous propose des pièces au top de la mode qui deviendront vos meilleurs alliés pour respecter les dernières tendances. Fidèle à sa politique commerciale, et gardant toujours comme objectif de satisfaire sa clientèle, Zara invente et réinvente la mode en suivant les tendances, mais à des prix défiant toute concurrence.

Aujourd’hui, c’est avec une jolie robe blanche à pois et à manches longues que la célèbre enseigne de prêt-à-porter espagnole revient. Cintrée au niveau de la taille, mais avec une coupe ample pour vous laisser libre de vos mouvements, cette robe mi-longue est accessoirisée par une jolie ceinture noire à boucle. Avec ce col montant, cette dernière création de chez Zara s’adaptera parfaitement à tous les corps, et est disponible de la taille xs à la taille xxl.

Affichée au prix exceptionnel de 49,95 euros en magasin, mais également sur la boutique en ligne de Zara, cette pièce deviendra un must de votre garde-robe pour la rentrée prochaine, mais également pour les jours plus froids. Sous un manteau ou sous une veste, elle vous accompagnera pendant toute la saison d’hiver pour un look parfait, chic, mais décontracté.

Un vêtement qui se portera en de nombreuses occasions avec par exemple des baskets pour un style plus relax, ou avec des bottes hautes et une jolie veste en cuir pour un style plus habillé.

Encore une proposition de l’enseigne espagnole, qui s’apprête probablement à rencontrer un énorme succès comme d’ailleurs toutes les dernières trouvailles de Zara qui étaient rapidement tombées en rupture de stock. Car c’est bien cela la force de la célèbre enseigne, s’inspirer des plus belles tendances du moment, pour que l’équipe de créateurs puisse très rapidement mettre sur le marché ce qui fera la mode de demain.

Avec 200 designers, Zara est prête à réagir dans des délais très courts. Avec des usines de fabrication sur tous les continents, mais également en Espagne, au plus près de leurs centres de décision, ils sont capables de réagir très rapidement pour rester leader du marché. Cette réactivité et la proximité de leurs centres de production, leur permettent également de proposer des articles à des prix défiant toute concurrence. Mais ces offres extraordinaires, sont toujours proposées dans des quantités limitées. Donc n’hésitez pas à vous rendre dans le magasin Zara le plus proche de chez vous, pour découvrir cette nouvelle robe dont vous ne pourrez plus vous passer dans les prochains mois.

Chez Zara, il n’y a pas deux collections par an, mais c’est bien la majorité de l’offre qui est renouvelée environ tous les deux mois, pour coller toujours au plus près des besoins de ses clients et de l’évolution du marché. Avec cette robe à pois et au col montant, c’est encore un bel exemple de la marque Zara, de sa capacité d’être au top à prix mini. À vous donc de sauter sur l’occasion pour profiter de l’opportunité.

Une robe mi-longue, parfaite pour toutes les morphologies, parfaite pour la rentrée. Vendue à moins de 50 euros, ce sera l’assurance de faire sensation pour une dépense qui ne devra pas exploser votre budget shopping. Avec des sneakers blanches et une veste en jeans pour un style Poppy ou bottines et veste de cuir pour un look plus travaillé, cette pièce se révélera comme un véritable passe-partout. N’oubliez donc pas de passer par le rayon chaussures et accessoires de votre enseigne Zara qui vous étonneront par leur choix.

Une robe qu’il vous est également possible de commander en ligne, sans sortir de chez vous. L’enseigne a, en effet, renforcé ses équipes de ventes sur Internet pour répondre à la demande qui explose. Avec la dernière crise que nous venons de connaître, tout le petit monde de la distribution a véritablement connu une année difficile. Zara a donc pris les devants en continuant d’investir sur les achats hors magasins. Donc, en un simple clic, vous recevrez directement chez vous cette nouvelle robe, une valeur sûre de l’automne et de l’hiver.

Si vous préférez toujours l’ambiance, shopping en live, courrez alors en boutique, pour essayer, dans les meilleures conditions, cette dernière pièce signée par les équipes de créateurs de chez Zara femme. Car Zara, c’est aussi de nombreuses collections pour hommes et enfants, mais également une ligne de design pour votre intérieur. Avec Zara Home, la marque espagnole a voulu diversifier ses activités et vous propose aussi d’habiller votre maison. Une offre complète de la maison Zara, devenu en quelques années un géant de l’industrie de l’habillement et aujourd’hui de l’aménagement intérieur.

Bien que né il y a près de 100 ans, dans un petit village de la péninsule ibérique, Zara a grandi doucement et sûrement pour devenir finalement un acteur incontournable du secteur du prêt-à-porter. Une force commerciale qui lui permet de rationaliser ses achats et ses coûts de production pour proposer des pièces ultra top à des prix aussi démocratiques. Une marque qui a réussi en quelques années à séduire les plus grands de ce monde.

Têtes couronnées ou vedettes du show-business n’hésitent plus à s’afficher fièrement dans des créations de la marque de prêt-à-porter. Si comme la Reine d’Espagne, Kendall Jenner, Kate Middleton, Emily Ratajkowski ou Gigi Hadid, vous voulez vous aussi être tendance à prix réduit, rendez-vous est pris dans l’enseigne Zara la plus proche de chez vous ou en cliquant sur votre pièce préférée depuis votre tablette ou votre smart phone.

Après toutes les offres extraordinaires de cet été, comme les célèbres robes à fleurs, les jolis hauts ultras tendances, et bien d’autres pièces, Zara a travaillé d’arrache-pied pour préparer cette saison, automne-hiver 2020-2021. En guise d’apéritif, l’enseigne vous propose donc cette robe au top de la dernière mode avant de pouvoir découvrir très bientôt le reste de sa collection disponible en magasins et sur la boutique en ligne de Zara.