Zara Alerte été: Une sublime robe à prix réduit à acheter d’urgence, toutes les femmes la désire !

Zara, toujours dans la tendance, sort une robe absolument magnifique qui fait fureur dans ses magasins.

Zara, cette marque espagnole, forte de sa notoriété internationale qui s’étend sur trois continents, que tout le monde connaît, a toujours su rendre addicts les fashionistas de la mode. Même si l’on arrive parfois à lui être infidèle, il est force de constater que nous y revenons toujours très rapidement, même pour un petit haut à mixer avec les tenues qui trônent dans nos penderies. Une marque de prêt-à-porter qui a toujours su s’inspirer des plus grands créateurs, et allier les dernières tendances et must have des grands couturiers à des prix très abordables, adaptés à tous les budgets. La sensation de porter des vêtements d’exception et haut de gamme à petits prix est ce qui fait le succès de l’emblématique marque Zara. Hommes et femmes, tous sont accros.

Cet été, Zara, revient en force, avec une nouvelle pièce que de nombreuses femmes s’arrachent déjà, tant elle est sublime !

Une robe d’été à la couleur à la fois vibrante et élégante d’un magnifique violet pourpre, qui sera parfaite tout au long de vos journées, ou lors de vos belles soirées estivales. Une robe canon, mi-longue, et superbement lacée dans le dos qui fera sensation autour de vous et parfaite en toute occasion. De fines bretelles qui dégagent les épaules, et un décolleté carré classique pour rester dans l’élégance.

Elle sublimera à la perfection tous les teints halés et ensoleillés de cet été, et dynamisera aussi les teints plus clairs. Que ce soit avec des petites sandales en cuir ou des petites baskets pour un look décontracté-chic, ou portée avec des chaussures à talons et accessoirisée d’une belle pochette et quelques bijoux élégants pour un style plus irrésistible, soyez certaine de faire la une de vos journées ou soirées. Une couleur violette, originale d’exception, qui pourrait faire peur à certaines, mais qui sort justement, totalement de l’ordinaire, et revient en force cet été. Une couleur vibrante et dynamique parfaite nous donner de jolies couleurs. Une belle pépite et un must have que vous trouverez au prix incroyable de 25,95 euros ! Qui pourra résister ?

Une robe indispensable dans vos armoires que vous trouverez dans tous les magasins, mais aussi sur la boutique en ligne si vous n’avez pas envie de vous déplacer, ou d’être contraints aux mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale imposées à toutes les boutiques en ces temps de pandémie du covid-19. La marque espagnole de prêt-à-porter garantit de toute façon un échange ou un remboursement sous 30 jours. Foncez donc dès aujourd’hui pour vous procurer cette sublime robe violette aux allures de grands couturiers qui deviendra vite une pièce indispensable à porter en toutes occasions.

Mais il faudra aussi être très réactif pour se la procurer, car si elle fait déjà fureur, nous savons aussi que la marque produit chaque collection en nombre limité, et ne réapprovisionne jamais pour justement proposer de nouvelles pièces le mois suivant et rester ainsi dans la tendance. Créer un phénomène de rareté et d’éditions limitées, c’est bien aussi ce qui fait le succès de la célèbre marque. Des plus grandes célébrités à Monsieur et Madame » Tout le monde « , qui n’a pas une pièce Zara chez soi ? On n’a d’ailleurs pu voir un nombre incalculable de stars, et même, de têtes couronnées, porter des vêtements griffés par la célèbre marque espagnole devenue au fil des années, hyper tendance. De la Reine Letizia d’Espagne,à La Duchesse Kate Middleton, en passant par la chanteuse Jenifer ou l’égérie des photographes, Emily Ratajkowski, tout le monde ne semble plus jurer que par la marque ibérique.

Propriété du groupe Inditex qui possède également Massimo Dutti, Pull and Bear, ou encore Bershka et Stradivarius, Zara est véritablement devenue le fleuron de l’industrie du prêt-à-porter depuis sa création par un petit artisan en 1975 dans une petite province reculée de l’Espagne. Mais le cœur de la force de Zara, s’est d’avoir intégré en véritable armée de stylistes qui ne seraient pas moins de 200, pour créer des pièces qui collent toujours parfaitement aux dernières tendances et qui font la une des magazines de mode. Un choix stratégique qui a emmené la petite marque vers les plus hauts sommets pour devenir l’un des véritables poids lourds du secteur. Plus de 30 000 modèles sortent chaque année des ateliers de création de Zara dont le siège se situe toujours en Espagne dans la ville de La Corogne.

Autre spécificité de Zara, c’est que par rapport à ses concurrents, elle possède 65 % de ses usines en Espagne, au plus près de son siège de décisions. Une proximité qui leur permet une incroyable réactivité par rapport aux dernières tendances qui comme on le sait, disparaissent aussi vite qu’elles étaient apparues. Les saisons pour Zara ne durent donc jamais très longtemps, un mois au maximum et la marque propose donc à ses clients de pouvoir très régulièrement se renouveler. Une manière de fonctionner qui a également un autre avantage énorme. En effet, pas la peine de faire de coûteuses campagnes de publicité étalées sur plusieurs semaines, pour des pièces qui ne seront, de toute façon, plus disponibles en magasins ! Des économies qui permettent à Zara de toujours tirer ses prix vers le bas et de proposer des vêtements de qualité, à la pointe de la mode, à des prix défiant toute concurrence.

Bel exemple de cette façon de faire, cette robe ultra chic proposée au prix, tout mini, de 25,95 €. Alors, si vous avez compris comment fonctionne le système Zara, n’hésitez pas à les visiter régulièrement ou à les suivre via le Web pour être la première ou le premier à découvrir les nouveautés qui se succèdent à des vitesses vertigineuses. Mais malgré des prix déjà très bas, cette période de solde est aussi l’occasion de profiter d’offres exceptionnelles pour repartir vers l’été avec une nouvelle garde-robe et une carte de crédit qui, elle aussi, gardera le sourire !

La mode à petits prix existent donc bel et bien, et Zara semble bien décider à poursuivre sa politique commerciale pour le plus grand bonheur de ses clients. Même si la marque connaît des difficultés comme toute l’industrie du textile en général, sa stratégie commerciale semble la protéger un peu plus que ses concurrents directs.