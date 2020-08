Zara : Voici les top nouveautés sublimes pour une rentrée fracassante à prix discount

Dans quelques jours, malheureusement, le soleil, la farniente et les cocktails à la piscine seront presque derrière nous. Il va falloir se concentrer sur la rentrée, qu’elle soit scolaire, au boulot ou ailleurs. Mais pas de panique, pour être dans le bon mood, Zara vous fait plaisir afin que vous soyez branché. Explications.

La fin des tongs et du paréo, place à une robe fluide

Terminé les tongs, le paréo ou encore le crop top, place maintenant à la nouvelle collection d’automne de Zara. Et nous avons déjà un coup de coeur, c’est une jolie robe fluide blanche à pois à manche longue et col montant. Ample mais cintrée au niveau de la taille grâce à une ceinture noire à boucle, cette robe mi-longue met en valeur toutes les morphologies.Pour informations, la robe est disponible de la taille XS à la taille XXL et est vendue au prix de 49,95 euros sur le site de Zara. Evidemment, comme vous pouvez vous en douter, elle est également disponible en magasin, ça va de soi.

Une robe comme cela, peut parfaitement faire l’affaire à la rentrée, mais également en hiver puisque sa matière fluide et légère laisse la possibilité de l’associer avec une paire de collants et une veste en cuir ou un bon manteau. Il faut dire que de manière générale, la robe mi-longue est la pièce à avoir pour la saison automne/hiver. Elle permet de donner une touche un peu plus décontractée à une tenue, tout en garde un look rock’n’roll. Elle pourra également vous donner une allure chic, si vous la portez avec des bottines et une veste en cuir.

Des petite bottines parfaite pour la rentrée Parmi les pièces que Zara a dévoilé dans sa collection automne hiver 2020, on retrouve également une petite paire de bottines parfaite pour la rentrée. En effet, ces chaussures seront tendance pour cette saison grâce notamment à son talon mi-haut facile à porter, et son bout pointu, chic et élégant. Leur teinte camel se mariera parfaitement avec un jean ou une robe noire d’hiver. Disponible de la taille 35 à 42, ces bottines en croute de cuir sont vendues au prix de 49,95 euros sur le site de Zara ou en boutique.