Zara : Ces sublimes robes à petit prix que vous souhaiterez acheter absolument

Zara: Vous cherchez la robe parfaite que vous pourrez porter tout au long de l’automne ? Nous avons peut-être trouvé ce qu’il vous faut. Et bonne nouvelle, elle ne coûte vraiment pas cher. Explications.

Deux robes parfaites pour l’automne

Comme souvent quand on parle de mode, Zara fait partie de la liste. Cette fois-ci, nous vous proposons non pas une robe, mais bien deux. La première : mini-robe imprimée inspirée des robes “Cheongsam” chinoises, ou plutôt la seconde : robe violette au fini fluide irrésistible et au motif fleuri ultra-romantique ? Le choix n’est pas facile.

Il faut dire que ces robes sont exactement ce qu’il faut pour être tendance en automne. En effet, elles possèdent une matière soyeuse et fluide et surtout elles ont un détail singulier. Ainsi, vous pouvez vous tourner vers le Cheongsam qui est un genre de robe traditionnelle chinoise. Il est caractérisé par un col droit, une ouverture côté droit, la taille et le bas ajustés. Ou bien vous pouvez aller plutôt vers une robe décolleté portefeuille. Pour le prix en revanche, aucune différence entre les deux, elles sont au prix doux de 49,95 euros. A vous de faire un choix !

Kate Middleton adore porter des vêtements de chez Zara

Il y a quelques jours, la duchesse de Cambridge a pris la parole dans le cadre d’un concours photo, Hold Still 2020, dont elle est l’organisatrice. Pour cette occasion, Kate Middleton a opté pour une magnifique robe midi à col en V de Zara. La robe vert clair présentait un imprimé floral et une garniture en dentelle sur le devant. Ce n’est pas la première fois que le royal porte Zara. En fait, elle adore porter des pièces de marques abordables. Sa robe Zara durable était en vente au prix de 13 $, mais elle est malheureusement épuisée pour le moment.

Selon la description du produit sur le site Web de Zara, il est composé à 50% de viscose durable et la “fibre provient de bois provenant de forêts gérées de manière plus durable avec une croissance des arbres contrôlée avec des programmes qui garantissent le reboisement”. Ce n’est pas la première fois que la jeune femme provoque une ruée sur une pièce Zara. En effet, en mai dernier, la femme du prince William avait notamment porté un pull couleur moutarde de la marque, lui aussi en rupture de stock après avoir été aperçu sur la duchesse. Une chose est certaine, la publicité de Kate Middleton va faire beaucoup de bien à la marque.